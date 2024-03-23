Американцы доверяют Трампу больше, чем Байдену в вопросе торговли – The Hill

28% респондентов полностью или частично не одобряют торговую политику Трампа, тогда как 36% сказали то же по поводу политики Байдена

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/JOHN MABANGLO)

Согласно новому опросу YouGov, больше американцев доверяют подходу 45-го президента США Дональда Трампа к торговле, чем действующему лидеру Джо Байдену. В то же время мнения опрошенных разделились вокруг вопроса тарифов против Китая, сообщает The Hill.

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Опрос показал, что 42% американцев в определенной степени одобряют подход Трампа к внешней торговле – это на 11% больше, чем у Байдена (31%). В то же время 28% респондентов полностью или частично не одобряют торговую политику Трампа, тогда как 36% сказали то же в отношении политики Байдена.

Также 32% опрошенных поддерживают подход Трампа и 20% подход Байдена к торговле.

Трамп уже некоторое время настаивает на повышении тарифов, особенно на товары, поступающие из Китая. В феврале он предположил, что введет 60% или более высокие тарифы на китайские товары, если его переизберут в Белый дом в ноябре.

Относительно этой позиции мнения респондентов разделились: 38% полностью или частично поддерживают ее. Примерно 35% полностью или частично выступают против, а 27% сказали, что не уверены относительно своего мнения, показал опрос.

Предложение Трампа поддерживают 52% республиканцев, среди демократов лишь 30% опрошенных за такой подход. Больше американцев считают, что торговая война с Пекином навредит США сильнее, чем Китаю.

Хотя предложение Трампа вызвало неоднозначную реакцию, около половины респондентов заявили, что торговая политика США в отношении Китая является несправедливой. Примерно три четверти опрошенных назвали торговую политику Китая в отношении США несправедливой.

Опрос YouGov проводился с 27 по 29 февраля среди 1000 взрослых американцев. Погрешность составляет четыре процентных пункта.