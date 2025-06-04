Анатолія Шарія заочно засудили до 15 років в'язниці та позбавили YouTube-каналу

До Шарія було застосовано безпрецедентну спецконфіскацію: його доменне ім’я та YouTube-канал були передані у власність України

Анатолій Шарій (Фото: Facebook пропагандиста)

Прокремлівського пропагандиста Анатолія Шарія заочно засудили до 15 років позбавлення волі. Про це повідомила Служба безпеки України.

Згідно з матеріалами справи, з початку повномасштабної війни Шарій брав участь в інформаційних диверсіях, організованих ФСБ проти України.

Йдеться про його участь у створенні та поширенні постановочних відео, на яких росіяни допитують українських полонених. Розслідування встановило, що Шарій надавав інструкції окупантам щодо того, як правильно фільмувати ці допити, які питання ставити полоненим, а також редагував відео, видаляючи кадри, які могли дискредитувати Росію, зокрема ті, що показували ознаки катувань.

Як повідомляє слідство, Шарій спілкувався з окупантами через ексглаву Національної поліції Вінницької області Антона Шевцова, який переховується в тимчасово окупованому Севастополі за підозрою у державній зраді. Від нього Шарій отримував відео з допитів українських військових.

Суд визнав Шарія та його спільника Шевцова винними у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Крім того, до Шарія було застосовано безпрецедентну спецконфіскацію: його доменне ім’я та YouTube-канал були передані у власність України. В СБУ це підкреслили як важливий крок.

Сам Шарій після оголошення вироку заявив у своєму Telegram-каналі, що доказів його провини нібито немає: "Ні, у справі немає жодного факту мого зв'язку з будь-яким співробітником ФСБ, і СБУ нічого не довела. У матеріалах справи немає жодного доказу, що я колись спілкувався з кимось, хто мав хоча б найменший стосунок до ФСБ".