Анатолія Шарія заочно засудили до 15 років в'язниці та позбавили YouTube-каналу
Прокремлівського пропагандиста Анатолія Шарія заочно засудили до 15 років позбавлення волі. Про це повідомила Служба безпеки України.
Згідно з матеріалами справи, з початку повномасштабної війни Шарій брав участь в інформаційних диверсіях, організованих ФСБ проти України.
Йдеться про його участь у створенні та поширенні постановочних відео, на яких росіяни допитують українських полонених. Розслідування встановило, що Шарій надавав інструкції окупантам щодо того, як правильно фільмувати ці допити, які питання ставити полоненим, а також редагував відео, видаляючи кадри, які могли дискредитувати Росію, зокрема ті, що показували ознаки катувань.
Як повідомляє слідство, Шарій спілкувався з окупантами через ексглаву Національної поліції Вінницької області Антона Шевцова, який переховується в тимчасово окупованому Севастополі за підозрою у державній зраді. Від нього Шарій отримував відео з допитів українських військових.
Суд визнав Шарія та його спільника Шевцова винними у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.
Крім того, до Шарія було застосовано безпрецедентну спецконфіскацію: його доменне ім’я та YouTube-канал були передані у власність України. В СБУ це підкреслили як важливий крок.
Сам Шарій після оголошення вироку заявив у своєму Telegram-каналі, що доказів його провини нібито немає: "Ні, у справі немає жодного факту мого зв'язку з будь-яким співробітником ФСБ, і СБУ нічого не довела. У матеріалах справи немає жодного доказу, що я колись спілкувався з кимось, хто мав хоча б найменший стосунок до ФСБ".
- 5 травня 2022 року Шарія було затримано в Іспанії для подальшої екстрадиції в Україну, згодом його відпустили під підписку про невиїзд. На LIGA.net виходив розбір його пропагандистської діяльності.
- 6 вересня того самого року Верховний суд остаточно заборонив діяльність Партії Шарія. Вона стала першою проросійською партією, яка остаточно заборонена в судовому порядку.