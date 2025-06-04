Анатолия Шария заочно приговорили к 15 годам тюрьмы и лишили YouTube-канала

К Шарию была применена беспрецедентная спецконфискация: его доменное имя и YouTube-канал были переданы в собственность Украины

Анатолий Шарий (Фото: Facebook пропагандиста)

Прокремлевского пропагандиста Анатолия Шария заочно приговорили к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Согласно материалам дела, с начала полномасштабной войны Шарий участвовал в информационных диверсиях, организованных ФСБ против Украины.

Речь идет о его участии в создании и распространении постановочных видео, на которых россияне допрашивают украинских пленных. Расследование установило, что Шарий предоставлял инструкции оккупантам относительно того, как правильно снимать эти допросы, какие вопросы задавать пленным, а также редактировал видео, удаляя кадры, которые могли дискредитировать Россию, в частности показывающие признаки пыток.

Как сообщает следствие, Шарий общался с оккупантами через экс-главу Национальной полиции Винницкой области Антона Шевцова, который скрывается во временно оккупированном Севастополе по подозрению в государственной измене. От него Шарий получал видео с допросов украинских военных.

Суд признал Шария и его сообщника Шевцова виновными в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Кроме того, к Шарию была применена беспрецедентная спецконфискация: его доменное имя и YouTube-канал были переданы в собственность Украины. В СБУ это подчеркнули как важный шаг.

Сам Шарий после оглашения приговора заявил в своем Telegram-канале, что доказательств его вины вроде бы нет: "Нет, в деле нет никакого факта моей связи с любым сотрудником ФСБ, и СБУ ничего не доказала. В материалах дела нет ни одного доказательства, что я когда-то общался с кем-то, кто имел хотя бы наименьшее отношение к ФСБ".

5 мая 2022 года Шарий был задержан в Испании для дальнейшей экстрадиции в Украину, впоследствии его отпустили под подписку о невыезде. На LIGA.net выходил разбор его пропагандистской деятельности.

выходил разбор его пропагандистской деятельности. 6 сентября того же года Верховный суд окончательно запретил деятельность Партии Шария. Она стала первой пророссийской партией, окончательно запрещенной в судебном порядке.