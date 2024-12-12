СБУ: Задержан последователь Партии Шария, призывавший к убийству представителей власти
Служба безопасности Украины заявила о задержании в Киеве пророссийского агитатора, который призывал к насильственному захвату власти и убийству руководителей государства.
По данным следствия, он являлся последователем запрещенной в Украине Партии Шария и координировал свою подрывную деятельность с представителями первой двадцатки этой политсилы.
Через YouTube, Telegram, Instagram и другие соцсети с общей аудиторией около 20 000 подписчиков он распространял свой деструктивный контент.
В частности, сообщает СБУ, он получал заказы на "разгон" тех или иных тем от подконтрольных Шарию пропагандистов, которые скрываются за границей и проводят информдиверсии по заказу российских спецслужб. Он получал от них "редакционные задания" через анонимные чаты.
Во время обысков у задержанного изъяты ноутбук, мобильный телефон, членские карточки Партии Шария, пророссийская литература и наркотики.
Ему сообщено о подозрении по статье о публичных призывах к захвату власти и распространению соответствующих материалов. Также решается вопрос о дополнительной квалификации хранения наркотиков.
Последователь Партии Шарий арестован, ему грозит тюремное заключение с конфискацией имущества.
- 5 мая 2022 года Шарий был задержан в Испании для дальнейшей экстрадиции в Украину, впоследствии его отпустили под подписку о невыезде. На LIGA.net выходил разбор его пропагандистской деятельности.
- 6 сентября того же года Верховный суд окончательно запретил деятельность Партии Шария. Она стала первой пророссийской партией, окончательно запрещенной в судебном порядке.
- В июле 2023 года Шарий получил от СБУ подозрение в государственной измене. По версии следствия, он помогал Федеральной службе безопасности РФ делать постановки видео с допросами украинских пленных.