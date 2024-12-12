СБУ: Задержан последователь Партии Шария, призывавший к убийству представителей власти

У задержанного обнаружили партийные документы, российскую литературу и наркотики, передают в спецслужбе

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заявила о задержании в Киеве пророссийского агитатора, который призывал к насильственному захвату власти и убийству руководителей государства.

По данным следствия, он являлся последователем запрещенной в Украине Партии Шария и координировал свою подрывную деятельность с представителями первой двадцатки этой политсилы.

Через YouTube, Telegram, Instagram и другие соцсети с общей аудиторией около 20 000 подписчиков он распространял свой деструктивный контент.

В частности, сообщает СБУ, он получал заказы на "разгон" тех или иных тем от подконтрольных Шарию пропагандистов, которые скрываются за границей и проводят информдиверсии по заказу российских спецслужб. Он получал от них "редакционные задания" через анонимные чаты.

Во время обысков у задержанного изъяты ноутбук, мобильный телефон, членские карточки Партии Шария, пророссийская литература и наркотики.

Ему сообщено о подозрении по статье о публичных призывах к захвату власти и распространению соответствующих материалов. Также решается вопрос о дополнительной квалификации хранения наркотиков.

Последователь Партии Шарий арестован, ему грозит тюремное заключение с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

Фото: СБУ