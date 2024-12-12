СБУ: Затримано послідовника Партії Шарія, який закликав до вбивства представників влади

У затриманого виявили партійні документи, російську літературу та наркотики, передають у спецслужбі

Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила про затримання у Києві проросійського агітатора, який закликав до насильницького захоплення влади та вбивства керівників держави.

За даними слідства, він був послідовником забороненої в Україні Партії Шарія і координував свою підривну діяльність із представниками першої двадцятки цієї політсили.

Через YouTube, Telegram, Instagram та інші соцмережі із загальною аудиторією майже 20 000 підписників він поширював свій деструктивний контент.

Зокрема, повідомляє СБУ, він отримував замовлення на "розгін" тих чи інших тем від підконтрольних Шарію пропагандистів, які переховуються за кордоном і проводять інформдиверсії на замовлення російських спецслужб. Він отримував від них "редакційні завдання" через анонімні чати.

Під час обшуків у затриманого вилучено ноутбук, мобільний телефон, членські картки Партії Шарія, проросійську літературу і наркотики.

Йому повідомлено про підозру за статтею про публічні заклики до захоплення влади та розповсюдження відповідних матеріалів. Також вирішується питання про додаткову кваліфікацію щодо зберігання наркотиків.

Послідовника Партії Шарія заарештовано, йому загрожує тюремне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Фото: СБУ