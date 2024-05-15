Арештована 92-метрова яхта Медведчука перейшла під український прапор – АРМА
Арештована яхта Royal Romance, яка раніше належала екснардепу Віктору Медведчуку, набула статус українського судна на яке поширюється юрисдикція України. Про це повідомили в Агентстві з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
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Голова Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства Євгеній Ігнатенко відмітив, що вже внесені відповідні зміни до Міжнародної морської організації.
Він заявив, що це історичний момент для України, адже ця яхта - перший в історії країни арештований актив, який знаходиться за кордоном й отримав державну реєстрацію в Україні.
"Зазначене сприятиме подальшій реалізації арештованої яхти та надходженню коштів від реалізації до державного бюджету України", — зауважив Ігнатенко.
- 92-метрова яхта Royal Romance оцінною вартістю 200 млн грн ще з квітня 2022 року перебуває в управлінні АРМА для продажу.
- Україна передала Росії Медведчука у вересні 2022 року в обмін на 200 військовослужбовців, захоплених у полон у Маріуполі. Перебуваючи у Росії, він придбав собі нову яхту, але не таку розкішну, як стара.
- У грудні 2022 року в АРМА говорили, що мають підтвердження від чотирьох міжнародних аукціонів у зацікавленості організувати продаж яхти.
- 14 травня 2024 року Аукціонний дім Troostwijk Auctions з Нідерландів повідомив АРМА про відмову від продовження переговорів для підписання договору про організацію торгів з продажу арештованої яхти Royal Romance.