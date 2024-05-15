Арестованная 92-метровая яхта Медведчука перешла под украинский флаг – АРМА

92-метровая яхта Royal Romance оценочной стоимостью 200 млн грн еще с апреля 2022 года находится в управлении АРМА для продажи

Яхта Royal Romance (Фото: АРМА/Facebook)

Арестованная яхта Royal Romance, ранее принадлежавшая экс-нардепу Виктору Медведчуку, приобрела статус украинского судна, на которое распространяется юрисдикция Украины. Об этом сообщили в Агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА).

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Глава Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Евгений Игнатенко отметил, что уже внесены соответствующие изменения в Международную морскую организацию.

Он заявил, что это исторический момент для Украины, ведь эта яхта – первый в истории страны арестованный актив, который находится за рубежом и получил государственную регистрацию в Украине.

"Указанное будет способствовать дальнейшей реализации арестованной яхты и поступлению средств от реализации в государственный бюджет Украины", – отметил Игнатенко.