Арестованная 92-метровая яхта Медведчука перешла под украинский флаг – АРМА
Арестованная яхта Royal Romance, ранее принадлежавшая экс-нардепу Виктору Медведчуку, приобрела статус украинского судна, на которое распространяется юрисдикция Украины. Об этом сообщили в Агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА).
Глава Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Евгений Игнатенко отметил, что уже внесены соответствующие изменения в Международную морскую организацию.
Он заявил, что это исторический момент для Украины, ведь эта яхта – первый в истории страны арестованный актив, который находится за рубежом и получил государственную регистрацию в Украине.
"Указанное будет способствовать дальнейшей реализации арестованной яхты и поступлению средств от реализации в государственный бюджет Украины", – отметил Игнатенко.
- 92-метровая яхта Royal Romance оценочной стоимостью 200 млн грн еще с апреля 2022 находится в управлении АРМА для продажи.
- Украина передала России Медведчука в сентябре 2022 года в обмен на 200 военнослужащих, захваченных в плен в Мариуполе. Находясь в России, он приобрел себе новую яхту, но не такую роскошную, как старая.
- В декабре 2022 года в АРМА говорили, что есть подтверждение от четырех международных аукционов в заинтересованности организовать продажу яхты.
- 14 мая 2024 года Аукционный дом Troostwijk Auctions из Нидерландов сообщил АРМА об отказе от продления переговоров для подписания договора об организации торгов по продаже арестованной яхты Royal Romance.