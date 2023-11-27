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Армія Росії за добу втратила 750 людей, сім танків та 16 одиниць іншої техніки – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
27.11.2023, 08:28
Армія Росії за добу втратила 750 людей, сім танків та 16 одиниць іншої техніки – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

За добу Сили оборони ліквідували 750 російських окупантів, знищили сім танків та 16 одиниць іншої військової техніки загарбників. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян на 27 листопада орієнтовно склали:

– особового складу – близько 325 580 (+750);

– танків – 5520 (+7);

– бойових броньованих машин – 10 282 (+3);

– артилерійських систем – 7875 (+1);

– РСЗВ – 905 (+1);

– засобів ППО – 597;

– літаків – 323;

– гелікоптерів – 324;

– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5905 (+4);

– крилатих ракет – 1565;

– кораблів / катерів – 22;

– підводних човнів – 1;

– автомобільної техніки та автоцистерн – 10299 (+11);

– спеціальної техніки – 1113.

Фото: Генштаб ЗСУ

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Мілана Головань
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