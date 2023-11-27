Армія Росії за добу втратила 750 людей, сім танків та 16 одиниць іншої техніки – Генштаб
27.11.2023, 08:28
Фото: Генштаб ЗСУ
За добу Сили оборони ліквідували 750 російських окупантів, знищили сім танків та 16 одиниць іншої військової техніки загарбників. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
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Загальні бойові втрати росіян на 27 листопада орієнтовно склали:
– особового складу – близько 325 580 (+750);
– танків – 5520 (+7);
– бойових броньованих машин – 10 282 (+3);
– артилерійських систем – 7875 (+1);
– РСЗВ – 905 (+1);
– засобів ППО – 597;
– літаків – 323;
– гелікоптерів – 324;
– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5905 (+4);
– крилатих ракет – 1565;
– кораблів / катерів – 22;
– підводних човнів – 1;
– автомобільної техніки та автоцистерн – 10299 (+11);
– спеціальної техніки – 1113.
- Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний на початку листопада зізнався: він думав, що величезні втрати зупинять Росію, але помилився.
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