Армія Росії за добу втратила 750 людей, сім танків та 16 одиниць іншої техніки – Генштаб

За добу Сили оборони ліквідували 750 російських окупантів, знищили сім танків та 16 одиниць іншої військової техніки загарбників. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати росіян на 27 листопада орієнтовно склали:

– особового складу – близько 325 580 (+750);

– танків – 5520 (+7);

– бойових броньованих машин – 10 282 (+3);

– артилерійських систем – 7875 (+1);

– РСЗВ – 905 (+1);

– засобів ППО – 597;

– літаків – 323;

– гелікоптерів – 324;

– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5905 (+4);

– крилатих ракет – 1565;

– кораблів / катерів – 22;

– підводних човнів – 1;

– автомобільної техніки та автоцистерн – 10299 (+11);

– спеціальної техніки – 1113.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний на початку листопада зізнався: він думав, що величезні втрати зупинять Росію, але помилився.

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