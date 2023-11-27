Армия России за сутки потеряла 750 человек, семь танков и другую военную технику – Генштаб
За сутки Силы обороны ликвидировали 750 российских оккупантов, уничтожили семь танков и 16 единиц другой военной техники захватчиков. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян на 27 ноября ориентировочно составили:
– личного состава – около 325 580 (+750) ;
– танков – 5520 (+7 );
– боевых бронированных машин – 10 282 (+3) ;
– артиллерийских систем – 7875 (+1) ;
– РСЗО – 905 (+1);
– средств ПВО – 597;
– самолетов – 323;
– вертолетов – 324;
– БпЛА оперативно-тактического уровня – 5905 (+4) ;
– крылатых ракет – 1565;
– кораблей/катеров ‒ 22;
– подводных лодок – 1;
– автомобильной техники и автоцистерн – 10299 (+11) ;
– специальной техники – 1113.
- Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в начале ноября признался: он думал, что огромные потери остановят Россию, но ошибся.
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