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Армия России за сутки потеряла 750 человек, семь танков и другую военную технику – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
27.11.2023, 08:28
Армия России за сутки потеряла 750 человек, семь танков и другую военную технику – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки Силы обороны ликвидировали 750 российских оккупантов, уничтожили семь танков и 16 единиц другой военной техники захватчиков. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян на 27 ноября ориентировочно составили:

– личного состава – около 325 580 (+750) ;

– танков – 5520 (+7 );

– боевых бронированных машин – 10 282 (+3) ;

– артиллерийских систем – 7875 (+1) ;

– РСЗО – 905 (+1);

– средств ПВО – 597;

– самолетов – 323;

– вертолетов – 324;

– БпЛА оперативно-тактического уровня – 5905 (+4) ;

– крылатых ракет – 1565;

– кораблей/катеров ‒ 22;

– подводных лодок – 1;

– автомобильной техники и автоцистерн – 10299 (+11) ;

– специальной техники – 1113.

Фото: Генштаб ЗСУ

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Милана Головань
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