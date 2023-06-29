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Австрія проти гарантій безпеки для України з боку Євросоюзу – DW

Этот материал также доступен на русском
29.06.2023, 18:52
Австрія проти гарантій безпеки для України з боку Євросоюзу – DW - Фото
Карл Нехаммер (Фото - EPA)

Канцлер Австрії Карл Нехаммер на саміті Євросоюзу дав зрозуміти, що його країна та інші нейтральні країни не підтримають пропозиції надати Україні гарантії безпеки від імені ЄС. Про це повідомляє Deutsche Welle.

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Нехаммер заявив, що Австрія виступить проти пропозиції щодо ухвалення Євросоюзом зобов'язань щодо повоєнних гарантій безпеки для України. За його словами, таку саму позицію займають Ірландія, Кіпр та Мальта.

"Нам як нейтральним державам зрозуміло, що у такому вигляді гарантії безпеки (від імені Євросоюзу. – Ред.) не можуть мати місця", – сказав Нехаммер.

Йдеться про пропозиції деяких членів ЄС виробити від імені Євросоюзу гарантії безпеки для України, які могли б включати обіцянку військової допомоги у разі нового нападу на неї. Такі зобов'язання стосувалися б усіх країн ЄС, зокрема й тих, які дотримуються політики нейтралітету та не є членами НАТО.

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Сергій Бережний
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