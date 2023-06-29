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Австрия против гарантий безопасности для Украины со стороны Евросоюза – DW

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2023, 18:52
Австрия против гарантий безопасности для Украины со стороны Евросоюза – DW - Фото
Карл Нехаммер (Фото - EPA)

Канцлер Австрии Карл Нехаммер на саммите Евросоюза дал понять, что его страна и другие нейтральные страны не поддержат предложения дать Украине гарантии безопасности от имени ЕС. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Нехаммер заявил, что Австрия выступит против предложения о принятии Евросоюзом обязательств о послевоенных гарантиях безопасности для Украины. По его словам, такую же позицию занимают Ирландия, Кипр и Мальта.

"Нам как нейтральным государствам ясно, что в таком виде гарантии безопасности (от имени Евросоюза. – Ред) не могут иметь места", – сказал Нехаммер. 

Речь идет о предложениях некоторых членов ЕС выработать от имени Евросоюза гарантии безопасности для Украины, которые могли бы включать обещание военной помощи в случае нового нападения на нее. Такие обязательства относились бы ко всем странам ЕС, в том числе тем, которые придерживаются политики нейтралитета и не являются членами НАТО.

  • В марте 2023 года в Австрии заявили, что готовы выполнить ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина, если тот появится на территории государства. 
  • 27 мая сообщалось, что Австрия профинансирует приобретение для Украины оборудования для разминирования на сумму 2 млн евро. 
Сергей Бережной
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