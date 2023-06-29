Австрия против гарантий безопасности для Украины со стороны Евросоюза – DW

Канцлер Австрии Карл Нехаммер на саммите Евросоюза дал понять, что его страна и другие нейтральные страны не поддержат предложения дать Украине гарантии безопасности от имени ЕС. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Нехаммер заявил, что Австрия выступит против предложения о принятии Евросоюзом обязательств о послевоенных гарантиях безопасности для Украины. По его словам, такую же позицию занимают Ирландия, Кипр и Мальта.

"Нам как нейтральным государствам ясно, что в таком виде гарантии безопасности (от имени Евросоюза. – Ред) не могут иметь места", – сказал Нехаммер.

Речь идет о предложениях некоторых членов ЕС выработать от имени Евросоюза гарантии безопасности для Украины, которые могли бы включать обещание военной помощи в случае нового нападения на нее. Такие обязательства относились бы ко всем странам ЕС, в том числе тем, которые придерживаются политики нейтралитета и не являются членами НАТО.

В марте 2023 года в Австрии заявили, что готовы выполнить ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина, если тот появится на территории государства.

27 мая сообщалось, что Австрия профинансирует приобретение для Украины оборудования для разминирования на сумму 2 млн евро.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.