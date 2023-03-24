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Австрия арестует Путина, если он приедет в страну – Минюст

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2023, 21:23
Австрия арестует Путина, если он приедет в страну – Минюст - Фото
Путин (Фото: EPA)

Австрия как участница Римского статута обязана выполнять ордера на арест, выданные Международным уголовным судом, иммунитета перед Судом нет даже у глав государств. Об этом Укринформу сообщили в федеральном министерстве юстиции Австрии в ответ на запрос о выполнении страной ордера МУС на арест российского диктатора Владимира Путина.

"Австрия является участницей Римского статута. Это означает, что Австрия, как и все другие договорные стороны, обязана сотрудничать с МУС: ордера на арест, выданные Судом, должны выполняться, а разыскиваемые Судом лица должны быть арестованы", – ответили в ведомстве на вопрос о том, арестуют ли австрийские власти Путина в случае его прибытия на территорию Австрии.

В министерстве юстиции Австрии также указали на то, что "в 2019 году (по делу в отношении президента Судана Омара аль-Башира. – ред.) МУС уже установил в одном деле, что иммунитета перед Судом нет даже у глав государств".

"Никто не стоит над законом, что конкретно означает, что каждое преступление должно быть полностью расследовано. Безнаказанности не должно быть", – подчеркнули в австрийском Минюсте.

  • 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию детей из Украины. Выданный в Гааге ордер - пожизненный.
  • Более 40 стран мира поддержали ордер на арест российского диктатора и дали $4,9 млн для поддержки МУС в его расследованиях военных преступлений в Украине.
  • Журналисты Bloomberg сообщили, что Венгрия заблокировала совместное заявление государств-членов Евросоюза о выдаче международного ордера на арест Путина. В Будапеште назвали эту новость "фейком".
  • Южноафриканское правительство не желает задерживать Путина и даже обратилось за юридической консультацией насчет того, как избежать исполнения ордера, сообщает Bloomberg.

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Вадим Ребрина
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