Байден порівняв дії Росії в Україні з Голодомором

Президент США Джо Байден у суботу підтвердив свою відданість Україні в заяві до річниці Голодомору, провівши паралелі між російською агресією та діями режиму Сталіна 1930-х років, який убив мільйони українців.

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"Сільськогосподарська інфраструктура України знову стає мішенню — цього разу для Володимира Путіна у рамках його прагнення до завоювання та влади", — сказав Байден, назвавши політикою Сталіна нелюдською.

"Путін завдає шкоди найуразливішим спільнотам світу заради прибутку Росії", – додав він.

Минулого місяця Міністерство оборони Великої Британії заявило, що після виходу з Чорноморської зернової ініціативи Росія використовує свою найціннішу зброю, щоб атакувати українське сільське господарство та завдавати збитків світовим продовольчим ринкам. Знищено вже 280 000 тонн зерна.

Байден також сказав, що не збирається відмовлятися від підтримки України.

"Ми вчергове зобов’язуємося запобігати стражданням, захищати фундаментальні свободи та реагувати на порушення прав людини, коли б і де б вони не відбувалися. Ми єдині з Україною", – йдеться у заяві Байдена, опублікованій на сайті Білого дому.

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