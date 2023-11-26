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Байден сравнил действия России в Украине с Голодомором

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2023, 10:30
Байден сравнил действия России в Украине с Голодомором - Фото
Джо Байден (Фото: White House Photo / Аdam Schultz)

Президент США Джо Байден в субботу подтвердил свою преданность Украине в заявлении к годовщине Голодомора, проведя параллели между российской агрессией и действиями режима Сталина 1930-х годов, убившего миллионы украинцев.

"Сельскохозяйственная инфраструктура Украины снова становится мишенью – на этот раз для Владимира Путина в рамках его стремления к завоеванию и власти", — сказал Байден, назвав политикой Сталина бесчеловечной.

"Путин наносит ущерб самым уязвимым сообществам мира ради прибыли России", – добавил он.

В прошлом месяце Министерство обороны Великобритании заявило, что после выхода из Черноморской зерновой инициативы Россия использует свое самое ценное оружие, чтобы атаковать украинское сельское хозяйство и наносить ущерб мировым продовольственным рынкам. Уничтожено уже 280 000 тонн зерна.

Байден также сказал, что не намерен отказываться от поддержки Украины.

"Мы в очередной раз обязуемся предотвращать страдания, защищать фундаментальные свободы и реагировать на нарушения прав человека, когда бы и где бы они ни происходили. Мы едины с Украиной", – говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

Андрей Водяный
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джо байденголодоморвойна

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