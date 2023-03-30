UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Путину и окружению стоит посмотреть "Смерть Сталина", чтобы понять, что им предстоит – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2023, 10:35
Путину и окружению стоит посмотреть
Андрей Юсов (Скриншот видео)

В Главном управлении разведки посоветовали российскому диктатору Владимиру Путину и его окружению посмотреть политико-сатирическую черную комедию "Смерть Сталина", чтобы знать, "к чему им готовиться". Об этом Gazeta.ua сказал представитель ГУР Андрей Юсов.

Отвечая на вопрос, когда режим Путина ослабнет, кто из соратников останется с ним или выступит против, разведчик сказал, что "есть разные люди с разной мотивацией", и "многие представители так называемой российской элиты уже понимают, что это было колоссальное заблуждение и преступление, а финал будет трагическим для России".

Эти люди, по его словам, пытаются искать варианты собственного спасения.

"Речь идет о собственной безопасности и бизнесе. Пытаются выходить на контакты и договариваться о персональных гарантиях безопасности. Такие случаи уже есть", – уточнил он.

Читайте также: Си может заставить Путина уйти — Сунак

Между тем, отметил Юсов, современная Россия – это закрытое общество, в том числе внутри диктаторской вертикали, где не предусмотрено какого-либо обсуждения или плюрализма мнений: "Решение принимает один человек, не очень образованный и не компетентный, поэтому и последствия – катастрофические для России".

"Путину и его ближайшему окружению стоит пересмотреть хорошую комедию "Смерть Сталина". Там очень назидательно: много аналогий с современной Россией и к чему им следует готовиться", – добавил Юсов.

В черной комедии показаны последние часы жизни вождя СССР Иосифа Сталина и политическая борьба за власть среди его ближайшего окружения сразу после его кончины в начале марта 1953 года.

Читайте также: ГУР о ядерных угрозах Путина: Обезьяна с гранатой опасна, но в РФ есть и "другие субъекты"

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Иосиф Сталин война владимир путин прогноз кино андрей юсов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 