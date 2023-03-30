Путину и окружению стоит посмотреть "Смерть Сталина", чтобы понять, что им предстоит – ГУР

В Главном управлении разведки посоветовали российскому диктатору Владимиру Путину и его окружению посмотреть политико-сатирическую черную комедию "Смерть Сталина", чтобы знать, "к чему им готовиться". Об этом Gazeta.ua сказал представитель ГУР Андрей Юсов.

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Отвечая на вопрос, когда режим Путина ослабнет, кто из соратников останется с ним или выступит против, разведчик сказал, что "есть разные люди с разной мотивацией", и "многие представители так называемой российской элиты уже понимают, что это было колоссальное заблуждение и преступление, а финал будет трагическим для России".

Эти люди, по его словам, пытаются искать варианты собственного спасения.

"Речь идет о собственной безопасности и бизнесе. Пытаются выходить на контакты и договариваться о персональных гарантиях безопасности. Такие случаи уже есть", – уточнил он.

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Между тем, отметил Юсов, современная Россия – это закрытое общество, в том числе внутри диктаторской вертикали, где не предусмотрено какого-либо обсуждения или плюрализма мнений: "Решение принимает один человек, не очень образованный и не компетентный, поэтому и последствия – катастрофические для России".

"Путину и его ближайшему окружению стоит пересмотреть хорошую комедию "Смерть Сталина". Там очень назидательно: много аналогий с современной Россией и к чему им следует готовиться", – добавил Юсов.

В черной комедии показаны последние часы жизни вождя СССР Иосифа Сталина и политическая борьба за власть среди его ближайшего окружения сразу после его кончины в начале марта 1953 года.

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Євген Пилипенко

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