Си Цзиньпин может заставить Путина уйти, Россия зависима от Китая, это очевидно — Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Россия зависима от Китая, а поэтому глава КНР Си Цзиньпин может повлиять на диктатора Владимира Путина. Об этом он сообщил во время выступления в британском парламенте, цитирует его Sky News.
По его словам, он не считает негативным истощение военных запасов Британии из-за помощи Украине, так как вооружения были использованы для сдерживания и ослабления РФ.
Он призвал Си Цзиньпина использовать свое влияние на Путина, чтобы положить конец войне, а также напрямую поговорить с президентом Владимиром Зеленским о любых мирных предложениях.
"Очевидно, что Россия зависит от Китая, и мы бы попросили Си использовать свое влияние на Путина, чтобы убедить его прекратить эту войну и уйти из Украины в качестве предварительного условия для любых переговоров", — сказал Сунак.
- Си Цзиньпин находился с трехдневным визитом в Москве: 20 марта 2023-го он провел переговоры с Путиным тет-а-тет, 21-го – с расширенными делегациями.
- В МИД Украины ожидают, что Си убедит Путина прекратить войну. По данным FT, лидер Китая может позвонить Зеленскому после визита в Москву.
- 21 марта Си повторил мантру Китая о "мире". Сказал: "Растет количество сторонников переговоров".
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