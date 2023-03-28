Си Цзиньпин может заставить Путина уйти, Россия зависима от Китая, это очевидно — Сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Россия зависима от Китая, а поэтому глава КНР Си Цзиньпин может повлиять на диктатора Владимира Путина. Об этом он сообщил во время выступления в британском парламенте, цитирует его Sky News.

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По его словам, он не считает негативным истощение военных запасов Британии из-за помощи Украине, так как вооружения были использованы для сдерживания и ослабления РФ.

Он призвал Си Цзиньпина использовать свое влияние на Путина, чтобы положить конец войне, а также напрямую поговорить с президентом Владимиром Зеленским о любых мирных предложениях.

"Очевидно, что Россия зависит от Китая, и мы бы попросили Си использовать свое влияние на Путина, чтобы убедить его прекратить эту войну и уйти из Украины в качестве предварительного условия для любых переговоров", — сказал Сунак.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Си Цзиньпин находился с трехдневным визитом в Москве: 20 марта 2023-го он провел переговоры с Путиным тет-а-тет, 21-го – с расширенными делегациями.

В МИД Украины ожидают, что Си убедит Путина прекратить войну. По данным FT, лидер Китая может позвонить Зеленскому после визита в Москву.

21 марта Си повторил мантру Китая о "мире". Сказал: "Растет количество сторонников переговоров".

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Дмитро Гриниченко

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