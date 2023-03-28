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Си Цзиньпин может заставить Путина уйти, Россия зависима от Китая, это очевидно — Сунак

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28.03.2023, 20:47
Си Цзиньпин может заставить Путина уйти, Россия зависима от Китая, это очевидно — Сунак - Фото
Риши Сунак (Фото: EPA)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Россия зависима от Китая, а поэтому глава КНР Си Цзиньпин может повлиять на диктатора Владимира Путина. Об этом он сообщил во время выступления в британском парламенте, цитирует его Sky News.

По его словам, он не считает негативным истощение военных запасов Британии из-за помощи Украине, так как вооружения были использованы для сдерживания и ослабления РФ. 

Он призвал Си Цзиньпина использовать свое влияние на Путина, чтобы положить конец войне, а также напрямую поговорить с президентом Владимиром Зеленским о любых мирных предложениях. 

"Очевидно, что Россия зависит от Китая, и мы бы попросили Си использовать свое влияние на Путина, чтобы убедить его прекратить эту войну и уйти из Украины в качестве предварительного условия для любых переговоров", — сказал Сунак.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Читайте также: Глава МИД КНР заявил, что Китай и РФ будут противостоять США, а Путин готов к переговорам

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский Великобритания Китай война владимир путин переговоры си цзиньпин риши сунак
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