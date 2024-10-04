Байден вважає, що повномасштабної війни на Близькому Сході можна уникнути
Президент США Джо Байден заявив, що не вірить у можливість повномасштабної війни на Близькому Сході. Він вважає, що цього можна уникнути, якщо докласти достатньо зусиль, передає Reuters.
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"Наскільки ви впевнені, що дощу не буде? Послухайте, я не вірю, що буде повномасштабна війна. Я думаю, ми можемо її уникнути", — відповів він на запитання журналістів.
Байден додав, що для того, щоб не допустити ескалації конфлікту "багато потрібно зробити". Однак він не дав чіткої відповіді на запитання, чи відправлять США свої війська до Ізраїлю, а лише сказав, що "вже допоміг Ізраїлю" і продовжить це робити, оскільки США збираються захистити країну.
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