Байден считает, что полномасштабной войны на Ближнем Востоке можно избежать
Президент США Джо Байден заявил, что не верит в возможность полномасштабной войны на Ближнем Востоке. Он считает, что этого можно избежать, если приложить достаточно усилий, передает Reuters.
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"Насколько вы уверены в том, что дождя не будет? Послушайте, я не верю, что будет полномасштабная война. Я думаю, мы можем ее избежать", — ответил он на вопрос журналистов.
Байден добавил, что для того, чтобы не допустить эскалации конфликта "многое предстоит сделать". Однако он не дал четкого ответа на вопрос о том, отправят ли США свои войска в Израиль, а лишь сказал, что "уже помог Израилю" и продолжит это делать, так как США собираются защитить страну.
- 30 сентября в США заявили, что перебросили на Ближний Восток дополнительные силы и готовы защищать Израиль.
- 1 октября Иран запустил по Израилю 180 баллистических ракет – большинство перехватили, сообщили в армии страны. Ранее в тот же день Израиль начал наземную операцию в Ливане против группировки "Хезболла", которую поддерживает Иран.
- 2 октября Олаф Шольц осудил атаку Ирана на Израиль и заявил, что страна рискую "поджечь" весь Ближний Восток.
- 3 октября в Китае потребовали от ООН "остановить насилие" на Ближнем Востоке. Страна опасается, что конфликт между Ираном и Израилем может расшириться.