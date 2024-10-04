Байден считает, что полномасштабной войны на Ближнем Востоке можно избежать

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден заявил, что не верит в возможность полномасштабной войны на Ближнем Востоке. Он считает, что этого можно избежать, если приложить достаточно усилий, передает Reuters.

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"Насколько вы уверены в том, что дождя не будет? Послушайте, я не верю, что будет полномасштабная война. Я думаю, мы можем ее избежать", — ответил он на вопрос журналистов.

Байден добавил, что для того, чтобы не допустить эскалации конфликта "многое предстоит сделать". Однако он не дал четкого ответа на вопрос о том, отправят ли США свои войска в Израиль, а лишь сказал, что "уже помог Израилю" и продолжит это делать, так как США собираются защитить страну.