Баканов на початку повномасштабного вторгнення працевлаштував сина в СБУ – розслідування УП

Відповідно до функціоналу, він має курувати роботу військових заводів та підприємства оборонного комплексу

Іван Баканов (Фото: Wikimedia)

На початку повномасштабного вторгнення тодішній очільник Служби безпеки України Іван Баканов працевлаштував свого 25-річного сина в орган, яким керував. Про це йдеться в розслідуванні Української правди.

Журналісти стверджують, що Артур Лазаренко (прізвище матері) має звання лейтенанта і працює у шостому управлінні Департаменту контррозвідки СБУ.

Відповідно до функціоналу, він має курувати під час повномасштабного вторгнення роботу військових заводів та підприємства оборонного комплексу, зазначила УП.

Від відповідей на запитання журналіста Михайла Ткача про те, як він потрапив до СБУ, чим займався до цього, та що робить на посаді, Лазаренко втік та відмовився розповідати про "особисте життя". Водночас Баканов у телефонній розмові спочатку відмовився розкривати інформацію про "працівника СБУ під час війни".

Згодом він надіслав уточнення. За його словами, Лазаренко з дитинства будує військову кар'єру, зокрема його першою освітою був Київський військовий ліцей імені Івана Богуна.

"З березня 2022 року він приєднався до лав Збройних Сил України та станом на сьогодні виконує складні службові завдання по протидії збройній агресії проти України, у тому числі й в зоні бойових дій", – пояснив Баканов.

Пресслужба СБУ підтвердила, що Лазаренко був прийнятий на службу 21 березня 2022 року у званні молодшого сержанта, у період, коли головою СБУ був Баканов.