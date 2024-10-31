Баканов в начале полномасштабного вторжения трудоустроил сына в СБУ – расследование УП

Иван Баканов (Фото: Wikimedia)

В начале полномасштабного вторжения тогдашний глава Службы безопасности Украины Иван Баканов трудоустроил своего 25-летнего сына в орган, которым руководил. Об этом говорится в расследовании Украинской правды.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Журналисты утверждают, что Артур Лазаренко (фамилия матери) имеет звание лейтенанта и работает в шестом управлении Департамента контрразведки СБУ.

Согласно функционалу, он должен курировать во время полномасштабного вторжения работу военных заводов и предприятия оборонного комплекса, отметила УП.

От ответов на вопросы журналиста Михаила Ткача о том, как он попал в СБУ, чем занимался до этого, и что делает в должности, Лазаренко ушел и отказался рассказывать о "личной жизни". В то же время Баканов в телефонном разговоре сначала отказался раскрывать информацию о "работнике СБУ во время войны".

Впоследствии он направил уточнение. По его словам, Лазаренко с детства строит военную карьеру, в частности, его первым образованием был Киевский военный лицей имени Ивана Богуна.

"С марта 2022 года он присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины и по состоянию на сегодняшний день выполняет сложные служебные задачи по противодействию вооруженной агрессии против Украины, в том числе и в зоне боевых действий", — пояснил Баканов.

Пресс-служба СБУ подтвердила, что Лазаренко был принят на службу 21 марта 2022 года в звании младшего сержанта, в период, когда главой СБУ был Баканов.