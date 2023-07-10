Байден розповів про останню розмову з Сі Цзіньпіном: Застеріг від широкої підтримки Росії

Президент США Джо Байден заявив, що застеріг голову КНР Сі Цзіньпіна від зайвої підтримки Росії після зустрічі останнього з диктатором Володимиром Путіним у березні 2023 року. Про це він повідомив в інтерв'ю CNN.

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За його словами, він телефонував Сі після його візиту до Москви, де було заявлено про "новий рівень відносин" між Китаєм та Росією.

"І я сказав: Це не погроза. Це спостереження. Я сказав: З того часу, як Росія атакувала Україну, 600 американських корпорацій вийшли з Росії. І ви сказали мені, що ваша економіка залежить від інвестицій з Європи та США. І будьте обережні", — сказав Байден.

Він зазначив, що правитель Китаю не став сперечатися з ним і наголосив, що Китай "не став наїжджати на Росію на повну котушку".

"Він говорить про те, що ядерна війна — це катастрофа, є така річ, як безпека. Отже, я думаю, що є спосіб, яким ми можемо впоратися з цим", — резюмував голова Білого дому.

ДОВІДКА. Китай заявляє про свою "нейтральну" позицію щодо війни Росії проти України, яку Пекін називає "українською кризою". КНР неодноразово повторювала кліше російської пропаганди про те, що РФ на війну "спровокували" НАТО та США, а також не засуджувала війну, яку Москва веде для знищення українського народу. Однак водночас заявляла про відданість принципу територіальної цілісності та непорушності встановлених кордонів. Китайські офіційні особи регулярно закликають до переговорів та кажуть, що вони "за мир у всьому світі".

6 червня самопроголошений глава тимчасово окупованої Росією території Чеченської Республіки Ічкерія Кадиров показав відео з новою технікою свого підрозділу Росгвардії "Ахмат". Частина показаних бронетранспортерів схожа на China Tiger китайської компанії Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing, на що звернули увагу деякі ЗМІ.

У Китаї не визнають, що постачали Росії бронетехніку, і закликали журналістів висвітлювати інформацію "об'єктивно, чесно та професійно".

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