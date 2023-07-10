Байден розповів про останню розмову з Сі Цзіньпіном: Застеріг від широкої підтримки Росії
Президент США Джо Байден заявив, що застеріг голову КНР Сі Цзіньпіна від зайвої підтримки Росії після зустрічі останнього з диктатором Володимиром Путіним у березні 2023 року. Про це він повідомив в інтерв'ю CNN.
За його словами, він телефонував Сі після його візиту до Москви, де було заявлено про "новий рівень відносин" між Китаєм та Росією.
"І я сказав: Це не погроза. Це спостереження. Я сказав: З того часу, як Росія атакувала Україну, 600 американських корпорацій вийшли з Росії. І ви сказали мені, що ваша економіка залежить від інвестицій з Європи та США. І будьте обережні", — сказав Байден.
Він зазначив, що правитель Китаю не став сперечатися з ним і наголосив, що Китай "не став наїжджати на Росію на повну котушку".
"Він говорить про те, що ядерна війна — це катастрофа, є така річ, як безпека. Отже, я думаю, що є спосіб, яким ми можемо впоратися з цим", — резюмував голова Білого дому.
6 червня самопроголошений глава тимчасово окупованої Росією території Чеченської Республіки Ічкерія Кадиров показав відео з новою технікою свого підрозділу Росгвардії "Ахмат". Частина показаних бронетранспортерів схожа на China Tiger китайської компанії Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing, на що звернули увагу деякі ЗМІ.
У Китаї не визнають, що постачали Росії бронетехніку, і закликали журналістів висвітлювати інформацію "об'єктивно, чесно та професійно".
- Президент Зеленський пояснив Сі, чому Китай не повинен давати зброю Росії: Це продовжує війну.
- Зеленський у день розмови із Сі призначив посла у Китаї. Місце було вільним із 2021 року.
- Він сказав Сі Цзіньпіну, що Україна звільнить Крим і всі землі, та нагадав про "єдиний Китай".
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