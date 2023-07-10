Байден рассказал о последнем разговоре с Си Цзиньпином: Предостерег от поддержки России

Президент США Джо Байден заявил, что предостерег главу КНР Си Цзиньпина от излишней поддержки России после встречи последнего с диктатором Владимиром Путиным в марте 2023 года. Об этом он сообщил в интервью CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, он звонил Си после его визита в Москву, где было заявлено о "новом уровне отношений" между Китаем и Россией.

"И я сказал: Это не угроза. Это наблюдение. Я сказал: С тех пор, как Россия атаковала Украину, 600 американских корпораций вышли из России. И вы сказали мне, что ваша экономика зависит от инвестиций из Европы и США. И будьте осторожны", — сказал Байден.

Он отметил, что правитель Китая не стал спорить с ним и подчеркнул, что Китай "не стал наезжать на Россию на полную катушку".

"Он говорит о том, что ядерная война — это катастрофа, есть такая вещь, как безопасность. Итак, я думаю, что есть способ, которым мы можем справиться с этим", — резюмировал глава Белого дома.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции относительно войны России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

6 июня самопровозглашенный глава временно оккупированной Россией территории Чеченской Республики Ичкерия Кадыров показал видео с новой техникой своего подразделения Росгвардии "Ахмат". Часть показанных бронетранспортеров похожи на China Tiger китайской компании Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing, на что обратили внимание некоторые СМИ.

В Китае не признают, что поставляли России бронетехнику, и призвали журналистов освещать информацию "объективно, честно и профессионально".

Читайте также: Кулеба сказал посланнику Си Цзиньпина: Не будет заморозки конфликта или потери территорий

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.