Байден розкритикував Трампа: Він зруйнував не тільки Білий дім, а й демократію в США

Джо Байден (Фото: EPA/Bonnie Cash)

46-й президент США Джо Байден розкритикував політику нинішнього американського лідера Дональда Трампа і заявив, що той зруйнував не тільки Білий дім, а й демократію в країні. Про це він заявив на урочистому вечорі, організованому в Омасі Демократичною партією Небраски, передає CNN.

"Я знав, що Трамп збирається зруйнувати країну, але, зізнаюся, не уявляв, що це буде справжня куля для руйнування. Це ідеальний символ його президентства. Трамп зруйнував не тільки Білий дім, а й Конституцію, верховенство закону, саму нашу демократію", – заявив Байден.

Під "руйнуванням Білого дому" експрезидент мав на увазі знесення східного крила будівлі для того, щоб побудувати бальний зал площею 8,3 кв. м.

Також він зазначив, що "демократія - це не даність" і навіть в Америці вона не гарантована нічим. Тому необхідно обирати лідерів, які захищають демократію.

Байден не погодився з твердженням Трампа, що його презеденство принесло "золотий вік" США.

"Зараз він каже, що ми, цитую, живемо в ""золотому столітті". Єдине золото - це те, що він вішає на камінну полицю. Чесно кажучи, ваші дії ганьблять нас як націю", - сказав він, маючи на увазі позолочені прикраси, додані Трампом в Овальний кабінет.