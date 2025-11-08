Байден раскритиковал Трампа: Он разрушил не только Белый дом, но и демократию в США

Джо Байден (Фото: EPA/Bonnie Cash)

46-й президент США Джо Байден раскритиковал политику нынешнего американского лидера Дональда Трампа и заявил, что тот разрушил не только Белый дом, но и демократию в стране. Об этом он заявил на торжественном вечере, организованном в Омахе Демократической партией Небраски, передает CNN.

"Я знал, что Трамп собирается разрушить страну, но, признаюсь, не представлял, что это будет настоящая пуля для разрушения. Это идеальный символ его президентства. Трамп разрушил не только Белый дом, но и Конституцию, верховенство закона, саму нашу демократию", – заявил Байден.

Под "разрушением Белого дома" экс-президент имел в виду снос восточного крыла здания для того, чтобы построить бальный зал площадью 8,3 кв. м.

Также он отметил, что "демократия – это не данность" и даже в Америке она не гарантирована ничем. Поэтому необходимо выбирать лидеров, которые защищают демократию.

Байден не согласился с утверждением Трампа, что его президенство принесло "золотой век" США.

"Сейчас он говорит, что мы, цитирую, живем в "золотом веке". Единственное золото – это то, что он вешает на каминную полку. Честно говоря, ваши действия позорят нас как нацию", – сказал он, имея в виду позолоченные украшения, добавленные Трампом в Овальный кабинет.