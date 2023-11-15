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BBC: Сербія відмовилася екстрадувати генерала Наумова через слова Зеленського про "зрадника"

Этот материал также доступен на русском
15.11.2023, 10:43
BBC: Сербія відмовилася екстрадувати генерала Наумова через слова Зеленського про
Андрій Наумов (Фото: скриншот з відео Радіо Свобода)

Видання BBC News Україна повідомило, що Сербія відмовила Україні в екстрадиції ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова нібито через слова президента Володимира Зеленського про "зраду" силовика.

Журналісти отримали ексклюзивні подробиці судових процесів над Наумовим у Сербії — видання пише, що Бєлград відмовився видати Наумова через розслідування українськими правоохоронцями його можливої державної зради, а це нібито можна розцінювати як "політичне переслідування".

За словами джерел ВВС у Державному бюро розслідувань, слідство перевіряє Наумова вже понад рік, а підозру в держзраді не оголошують через брак доказів.

Також у рішенні сербського суду згадується позбавлення його Зеленським звання бригадного генерала без пояснення причин.

Окрім цього, серби говорять про відеозвернення українського лідера на початку великої війни, де він називає Наумова "зрадником". Все це взяли до уваги як аргумент у відмові від екстрадиції.

"Було враховано не тільки те, що президент України в публічному зверненні назвав підсудного зрадником, а й позбавив через це його звання бригадного генерала без пояснення причини. Така заява була упередженою і спонукала суспільство вважати, що він зрадник ще до рішення суду. А це загрожує його безпеці в разі екстрадиції", – сказано у рішенні суду.

29 вересня Вищий суд міста Ніш також засудив Наумова до року в'язниці за звинуваченням у відмиванні грошей. За словами його адвоката, сторона захисту оскаржуватиме це рішення.

Читайте також: Підозрюваний у держзраді колишній голова СБУ в Криму лобіював ексгенерала Наумова, що втік

Дмитро Гриниченко
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Володимир Зеленськийвійнасбуандрій наумовСербія
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