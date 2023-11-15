BBC: Сербія відмовилася екстрадувати генерала Наумова через слова Зеленського про "зрадника"

Видання BBC News Україна повідомило, що Сербія відмовила Україні в екстрадиції ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова нібито через слова президента Володимира Зеленського про "зраду" силовика.

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Журналісти отримали ексклюзивні подробиці судових процесів над Наумовим у Сербії — видання пише, що Бєлград відмовився видати Наумова через розслідування українськими правоохоронцями його можливої державної зради, а це нібито можна розцінювати як "політичне переслідування".

За словами джерел ВВС у Державному бюро розслідувань, слідство перевіряє Наумова вже понад рік, а підозру в держзраді не оголошують через брак доказів.

Також у рішенні сербського суду згадується позбавлення його Зеленським звання бригадного генерала без пояснення причин.

Окрім цього, серби говорять про відеозвернення українського лідера на початку великої війни, де він називає Наумова "зрадником". Все це взяли до уваги як аргумент у відмові від екстрадиції.

"Було враховано не тільки те, що президент України в публічному зверненні назвав підсудного зрадником, а й позбавив через це його звання бригадного генерала без пояснення причини. Така заява була упередженою і спонукала суспільство вважати, що він зрадник ще до рішення суду. А це загрожує його безпеці в разі екстрадиції", – сказано у рішенні суду.

29 вересня Вищий суд міста Ніш також засудив Наумова до року в'язниці за звинуваченням у відмиванні грошей. За словами його адвоката, сторона захисту оскаржуватиме це рішення.

30 березня 2022 року Схеми повідомили, що колишній топчиновник СБУ Наумов виїхав з України напередодні повномасштабного вторгнення, проти нього порушено справу. 31 березня Наумова позбавили генеральського звання.

11 червня 2023 року Наумова та його водія, громадянина Німеччини, затримали на кордоні з Північною Македонією. У машині виявлено 600 000 євро, $125 000 і два цінні смарагди. На суді колишній чиновник СБУ заперечував звинувачення слідства та стверджував, що це були його особисті гроші, повідомляє Радіо Свобода.

29 липня агентство Reuters повідомило, що Наумова підозрюють у держзраді та передаванні секретів про безпеку ЧАЕС.

ДБР повідомило Наумову про підозру у шахрайстві.

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