BBC: Сербия отказалась экстрадировать генерала Наумова из-за слов Зеленского о "предателе"

BBC News Украина сообщила о том, что Сербия отказала Украине в экстрадиции экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова из-за слов президента Владимира Зеленского о предательстве последнего.

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Журналисты получили эксклюзивные подробности судебных процессов над Наумовым в Сербии — издание пишет, что Белград отказался выдать Наумова из-за расследования украинскими правоохранителями его возможной государственной измены, а это якобы можно расценивать, как "политическое преследование".

По словам источников BBC в Государственном бюро расследований, следствие проверяет Наумова уже более года, а подозрение в госизмене не объявляют из-за нехватки доказательств.

Также в решении сербского суда упоминается лишение его Зеленским звания бригадного генерала без объяснения причин.

Кроме этого, сербы говорят о видеообращении украинского лидера в начале большой войны, где он называет Наумова 'предателем". Все это взяли во внимание как аргумент в отказе от экстрадиции. "Было учтено не только то, что президент Украины в публичном обращении назвал подсудимого изменником, но и лишил из-за этого его звания бригадного генерала без объяснения причины. Такое заявление было предвзятым и побудило общество считать, что он предатель еще до решения суда. А это угрожает его безопасности при экстрадиции", — сказано в решении суда. 29 сентября Высший суд города Ниш также приговорил Наумова к году тюрьмы по обвинению в отмывании денег. По словам его адвоката, сторона защиты будет оспаривать это решение. 30 марта 2022 года Схемы сообщили, что бывший топ-чиновник СБУ Наумов выехал из Украины накануне полномасштабного вторжения, против него возбуждено дело. 31 марта Наумова лишили генеральского звания.

11 июня 2023 года Наумова и его водителя, гражданина Германии, задержали на границе с Северной Македонией. В машине обнаружено 600 000 евро, $125 000 и два ценных изумруда. На суде бывший чиновник СБУ отрицал обвинения следствия и утверждал, что это были его личные деньги, сообщает Радио Свобода.

29 июля агентство Reuters сообщило, что Наумова подозревают в госизмене и передаче секретов о безопасности ЧАЭС.

ГБР сообщило Наумову о подозрении в мошенничестве. Читайте также: Подозреваемый в госизмене бывший глава СБУ в Крыму лоббировал беглого экс-генерала Наумова

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