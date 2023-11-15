UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

BBC: Сербия отказалась экстрадировать генерала Наумова из-за слов Зеленского о "предателе"

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2023, 10:43
BBC: Сербия отказалась экстрадировать генерала Наумова из-за слов Зеленского о
Андрей Наумов (Фото: скриншот с видео Радио Свобода)

BBC News Украина сообщила о том, что Сербия отказала Украине в экстрадиции экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова из-за слов президента Владимира Зеленского о предательстве последнего.

Журналисты получили эксклюзивные подробности судебных процессов над Наумовым в Сербии — издание пишет, что Белград отказался выдать Наумова из-за расследования украинскими правоохранителями его возможной государственной измены, а это якобы можно расценивать, как "политическое преследование". 

По словам источников BBC в Государственном бюро расследований, следствие проверяет Наумова уже более года, а подозрение в госизмене не объявляют из-за нехватки доказательств. 

Также в решении сербского суда упоминается лишение его Зеленским звания бригадного генерала без объяснения причин. 

Кроме этого, сербы говорят о видеообращении украинского лидера в начале большой войны, где он называет Наумова 'предателем". Все это взяли во внимание как аргумент в отказе от экстрадиции. 

"Было учтено не только то, что президент Украины в публичном обращении назвал подсудимого изменником, но и лишил из-за этого его звания бригадного генерала без объяснения причины. Такое заявление было предвзятым и побудило общество считать, что он предатель еще до решения суда. А это угрожает его безопасности при экстрадиции", — сказано в решении суда.

29 сентября Высший суд города Ниш также приговорил Наумова к году тюрьмы по обвинению в отмывании денег. По словам его адвоката, сторона защиты будет оспаривать это решение.

Читайте также: Подозреваемый в госизмене бывший глава СБУ в Крыму лоббировал беглого экс-генерала Наумова

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийвойнасбусербияандрей наумов

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 