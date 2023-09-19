Білорусь частково призупинила участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі

Режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка призупинив дію Договору про звичайні збройні сили в Європі щодо Польщі та Чехії. Про це повідомляє державне інформагентство БелТА.

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Парламент Білорусі проголосував за законопроєкт МЗС, який припиняє дію Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) щодо Польщі та Чехії. Обґрунтуванням такого заходу зазначено "забезпечення національних інтересів Білорусі".

Після набуття чинності цим рішенням Мінськ не ділитиметься з Варшавою та Прагою інформацією про свої звичайні озброєння та техніку, як це було передбачено для учасників ДЗЗСЄ.

Білорусь також не прийматиме інспекції з Польщі та Чехії для моніторингу дотримання обмежень на кількість озброєнь.

У відносинах з іншими країнами Білорусь має намір виконувати всі умови ДЗЗСЄ.

Варшава та Прага у 2022-2023 роках повідомили Мінськ, що припиняють виконання ДЗЗСЄ щодо Білорусі.

ДОВІДКА. Договір про звичайні збройні сили в Європі було підписано в Парижі 19 листопада 1990 і ратифіковано Росією в липні 1992 року, а Білоруссю у жовтні 1992 року. ДЗЗСЄ передбачає обмеження сумарної кількості озброєнь та техніки п'яти основних категорій: танків, БМП, артилерії, ударних гелікоптерів та бойових літаків. У договорі передбачено механізми перевірки дотримання цих зобов'язань через взаємні інспекції.

13 липня 2007 року російський диктатор Володимир Путін підписав указ про зупинення дії ДЗЗСЄ та пов'язаних з ним міжнародних договорів. Росія остаточно денонсувала свій підпис під ДЗЗСЄ наприкінці травня 2023 року.

21 лютого 2023 року Путін заявив, що РФ "зупиняє" свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3) і готується до проведення випробувань ядерної зброї.

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