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Беларусь частично приостановила участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2023, 14:59
Беларусь частично приостановила участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе - Фото
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: EPA)

Режим беларуского диктатора Александра Лукашенко приостановил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе в отношении Польши и Чехии. Об этом сообщает государственное информагентство БелТА. 

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Парламент Беларуси проголосовал за законопроект МИД, который приостанавливает действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в отношении Польши и Чехии. В качестве обоснования такой меры указано "обеспечение национальных интересов Беларуси".

После вступления этого решения в силу Минск не будет делиться с Варшавой и Прагой информацией о своих обычных вооружениях и технике, как это было предусмотрено для участников ДОВСЕ.

Беларусь также не будет принимать инспекции из Польши и Чехии для мониторинга соблюдения ограничений на количество вооружений.

В отношениях с другими странами Беларусь намерена выполнять все условия ДОВСЕ.

Варшава и Прага в 2022-2023 годах уведомили Минск, что приостанавливают выполнение ДОВСЕ в отношении Беларуси.

СПРАВКА. Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в Париже 19 ноября 1990 года и ратифицирован Россией в июле 1992 года, а Беларусью в октябре 1992 года. ДОВСЕ предусматривает ограничение суммарного количества вооружений и техники пяти основных категорий: танков, БМП, артиллерии, ударных вертолетов и боевых самолетов. В договоре предусмотрены механизмы проверки соблюдения этих обязательств через взаимные инспекции.
  • 13 июля 2007 года российский диктатор Владимир Путин подписал указ о приостановке действия ДОВСЕ и связанных с ним международных договоров. Россия окончательно денонсировала свою подпись под ДОВСЕ в конце мая 2023 года.
  • 21 февраля 2023 года Путин заявил, что РФ "приостанавливает" свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) и готовится к проведению испытаний ядерного оружия.
Сергей Бережной
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беларусьприостановкаДОВСЕ
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