Беларусь частично приостановила участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе
Режим беларуского диктатора Александра Лукашенко приостановил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе в отношении Польши и Чехии. Об этом сообщает государственное информагентство БелТА.
Парламент Беларуси проголосовал за законопроект МИД, который приостанавливает действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в отношении Польши и Чехии. В качестве обоснования такой меры указано "обеспечение национальных интересов Беларуси".
После вступления этого решения в силу Минск не будет делиться с Варшавой и Прагой информацией о своих обычных вооружениях и технике, как это было предусмотрено для участников ДОВСЕ.
Беларусь также не будет принимать инспекции из Польши и Чехии для мониторинга соблюдения ограничений на количество вооружений.
В отношениях с другими странами Беларусь намерена выполнять все условия ДОВСЕ.
Варшава и Прага в 2022-2023 годах уведомили Минск, что приостанавливают выполнение ДОВСЕ в отношении Беларуси.
- 13 июля 2007 года российский диктатор Владимир Путин подписал указ о приостановке действия ДОВСЕ и связанных с ним международных договоров. Россия окончательно денонсировала свою подпись под ДОВСЕ в конце мая 2023 года.
- 21 февраля 2023 года Путин заявил, что РФ "приостанавливает" свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) и готовится к проведению испытаний ядерного оружия.
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