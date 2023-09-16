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Бельгія готує для передачі в Україну першу партію модернізованих БТРів M113

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16.09.2023, 00:02
Бельгія готує для передачі в Україну першу партію модернізованих БТРів M113 - Фото
Бронетранспортери М113 (Фото: Pickryl)

Журналісти порталу Force Operations Blog повідомили, що Бельгія найближчим часом передасть Україні першу партію відремонтованих та модернізованих бронетранспортерів М113.

Машини M113 планують відремонтувати відповідно до контракту, отриманого від Міністерства оборони Бельгії. До кінця листопада 2023 року 40 військово-транспортних машин M113 пройдуть відповідні процедури заміни деталей.

Займатися модернізацією БТРів довірили компанії John Cockerill. Покращення, вироблені підприємством, включатимуть керовану дистанційно зброю - кулемети калібру 12,7 і 7,62.

"Перші зразки відправили бельгійській армії наприкінці серпня, яка відповідає за їх переправлення в Україну", – інформує видання.

Загалом за цим проєктом до кінця листопада 2023 року Україні передадуть 40 бронетранспортерів цього типу. Поставки фінансуються спільними зусиллями Бельгії, Нідерландів і Люксембургу.

ДОВІДКА. M113 – американський бронетранспортер 1960-х років. У початковій комплектації озброєння M113 складається з одного 12,7 мм кулемета. БТР може перевозити десантне відділення чисельністю до 11 осіб і є основою для кількох десятків спеціалізованих машин.

Україна вже отримувала M113 від СШАЛитви та Австралії.

Читайте також: Австралія передасть Україні 70 військових броньованих машин

Мілана Головань
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