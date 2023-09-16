Бельгія готує для передачі в Україну першу партію модернізованих БТРів M113

Журналісти порталу Force Operations Blog повідомили, що Бельгія найближчим часом передасть Україні першу партію відремонтованих та модернізованих бронетранспортерів М113.

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Машини M113 планують відремонтувати відповідно до контракту, отриманого від Міністерства оборони Бельгії. До кінця листопада 2023 року 40 військово-транспортних машин M113 пройдуть відповідні процедури заміни деталей.

Займатися модернізацією БТРів довірили компанії John Cockerill. Покращення, вироблені підприємством, включатимуть керовану дистанційно зброю - кулемети калібру 12,7 і 7,62.

"Перші зразки відправили бельгійській армії наприкінці серпня, яка відповідає за їх переправлення в Україну", – інформує видання.

Загалом за цим проєктом до кінця листопада 2023 року Україні передадуть 40 бронетранспортерів цього типу. Поставки фінансуються спільними зусиллями Бельгії, Нідерландів і Люксембургу.

ДОВІДКА. M113 – американський бронетранспортер 1960-х років. У початковій комплектації озброєння M113 складається з одного 12,7 мм кулемета. БТР може перевозити десантне відділення чисельністю до 11 осіб і є основою для кількох десятків спеціалізованих машин.



Україна вже отримувала M113 від США , Литви та Австралії .

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