Бельгия готовит для передачи в Украину первую партию модернизированных БТРов M113

Журналисты портала Force Operations Blog сообщили, что Бельгия в ближайшее время передаст Украине первую партию отремонтированных и модернизированных бронетранспортеров М113.

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Машины M113 планируют отремонтировать в соответствии с контрактом, полученным от Министерства обороны Бельгии. До конца ноября 2023 года 40 военно-транспортных машин M113 пройдут соответствующие процедуры замены деталей.

Заниматься модернизацией БТРов доверили компании John Cockerill. Улучшения, производимые предприятием, будут включать управляемое дистанционно оружие - пулеметы калибра 12,7 и 7,62.

"Первые образцы отправили бельгийской армии в конце августа, отвечающей за их переправку в Украину", – информирует издание.

Всего по этому проекту до конца ноября 2023 года Украине передадут 40 бронетранспортеров этого типа. Поставки финансируются совместными усилиями Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.

СПРАВКА. M113 – американский бронетранспортер 1960-х годов. В начальной комплектации вооружение M113 состоит из одного 12,7 мм пулемета. БТР может перевозить десантное отделение численностью до 11 человек и является основой нескольких десятков специализированных машин.



Украина уже получала M113 от США, Литвы и Австралии.

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