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Білоруси будують для Росії оборонні споруди на Херсонщині та у Маріуполі – ЦНС

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29.05.2023, 23:15
Білоруси будують для Росії оборонні споруди на Херсонщині та у Маріуполі – ЦНС - Фото
Зуби дракона (Ілюстративне фото: ГУР)

Російські загарбники залучають білорусів до будівництва укріплень на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Оскільки мешканці окупованої частини України не хочуть працювати на загарбників, росіянам доводиться залучати для інженерних робіт гастарбайтерів із Білорусі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що групу громадян Білорусі залучали до побудови фортифікацій на тимчасово окупованій території Херсонської області, а ще одна бригада займалась демонтажем зруйнованих будівель у тимчасово окупованому Маріуполі.

"У зв'язку зі складною економічною ситуацією та зростанням безробіття в Білорусі, все більше її громадян їдуть на тимчасово окуповані території України, щоб виконувати роботу, від якої відмовляються місцеві мешканці", – пояснили у ЦНС.

  • 4 квітня 2023 року в WP написали, що поблизу Криму окупанти побудували мережу траншей та загороджень, подекуди довжиною у 900 метрів.
  • 27 квітня агентство Reuters поінформувало, що найпотужніші укріплення росіяни збудували у південній частині Запорізької області та на підходах до Криму.

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Олег Васьків
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БІЛОРУСЬвійнаокуповані територіїукріпленнягастарбайтери
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