Білоруси будують для Росії оборонні споруди на Херсонщині та у Маріуполі – ЦНС

Російські загарбники залучають білорусів до будівництва укріплень на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"Оскільки мешканці окупованої частини України не хочуть працювати на загарбників, росіянам доводиться залучати для інженерних робіт гастарбайтерів із Білорусі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що групу громадян Білорусі залучали до побудови фортифікацій на тимчасово окупованій території Херсонської області, а ще одна бригада займалась демонтажем зруйнованих будівель у тимчасово окупованому Маріуполі.

"У зв'язку зі складною економічною ситуацією та зростанням безробіття в Білорусі, все більше її громадян їдуть на тимчасово окуповані території України, щоб виконувати роботу, від якої відмовляються місцеві мешканці", – пояснили у ЦНС.

4 квітня 2023 року в WP написали, що поблизу Криму окупанти побудували мережу траншей та загороджень, подекуди довжиною у 900 метрів.

27 квітня агентство Reuters поінформувало, що найпотужніші укріплення росіяни збудували у південній частині Запорізької області та на підходах до Криму.

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