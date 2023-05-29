Беларусы строят для РФ оборонительные сооружения в Херсонской области и Мариуполе – ЦНС

Российские захватчики привлекают беларусов для строительства укреплений на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"Поскольку жители оккупированной части Украины не хотят работать на захватчиков, россиянам приходится привлекать для инженерных работ гастарбайтеров из Беларуси", – говорится в сообщении.

Отмечается, что группа граждан Беларуси привлекалась к построению фортификаций на временно оккупированной территории Херсонской области, а еще одна бригада занималась демонтажем разрушенных зданий во временно оккупированном Мариуполе.

"В связи со сложной экономической ситуацией и ростом безработицы в Беларуси все больше ее граждан едут на временно оккупированные территории Украины, чтобы выполнять работу, от которой отказываются местные жители", – пояснили в ЦНС.

4 апреля 2023 в WP написали, что вблизи Крыма оккупанты построили сеть траншей и заграждений, местами длиной в 900 метров.

27 апреля агентство Reuters проинформировало, что наиболее мощные укрепления россияне построили в южной части Запорожской области и на подходах к Крыму.

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