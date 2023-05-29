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Беларусы строят для РФ оборонительные сооружения в Херсонской области и Мариуполе – ЦНС

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29.05.2023, 23:15
Беларусы строят для РФ оборонительные сооружения в Херсонской области и Мариуполе – ЦНС - Фото
Зубы дракона (Иллюстративное фото: ГУР)

Российские захватчики привлекают беларусов для строительства укреплений на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Поскольку жители оккупированной части Украины не хотят работать на захватчиков, россиянам приходится привлекать для инженерных работ гастарбайтеров из Беларуси", – говорится в сообщении.

Отмечается, что группа граждан Беларуси привлекалась к построению фортификаций на временно оккупированной территории Херсонской области, а еще одна бригада занималась демонтажем разрушенных зданий во временно оккупированном Мариуполе.

"В связи со сложной экономической ситуацией и ростом безработицы в Беларуси все больше ее граждан едут на временно оккупированные территории Украины, чтобы выполнять работу, от которой отказываются местные жители", – пояснили в ЦНС.

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Олег Васькив
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войнаоккупированные территориигастарбайтерыБелорусьукрепления
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