Беларусы строят для РФ оборонительные сооружения в Херсонской области и Мариуполе – ЦНС
Российские захватчики привлекают беларусов для строительства укреплений на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Поскольку жители оккупированной части Украины не хотят работать на захватчиков, россиянам приходится привлекать для инженерных работ гастарбайтеров из Беларуси", – говорится в сообщении.
Отмечается, что группа граждан Беларуси привлекалась к построению фортификаций на временно оккупированной территории Херсонской области, а еще одна бригада занималась демонтажем разрушенных зданий во временно оккупированном Мариуполе.
"В связи со сложной экономической ситуацией и ростом безработицы в Беларуси все больше ее граждан едут на временно оккупированные территории Украины, чтобы выполнять работу, от которой отказываются местные жители", – пояснили в ЦНС.
- 4 апреля 2023 в WP написали, что вблизи Крыма оккупанты построили сеть траншей и заграждений, местами длиной в 900 метров.
- 27 апреля агентство Reuters проинформировало, что наиболее мощные укрепления россияне построили в южной части Запорожской области и на подходах к Крыму.
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