BILD: Німецькі солдати беруть участь у змаганнях з армією РФ. Міноборони проводить перевірку

З початку 2024 року, за інформацією BILD, німецькі та російські військові тричі разом брали участь у змаганнях

Німецький та російський солдати (Фото: Міноборони РФ)

Міжнародна військово-спортивна асоціація CISM (Conseil International du Sport Militaire) помічена в організації змагань із російськими військовими. За інформацією BILD у відповідь на офіційний запит, міноборони Німеччини вже проводить перевірку.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Наприкінці лютого 2024 року в Бангладеш відбулися змагання CISM зі стрільби з лука. На загальному знімку учасників видно й російських солдатів у військовій формі – вони стоять поруч із головою німецької делегації, підполковником Крістіаном Лютцкендорфом.

У Литві розкритикували позицію Німеччини, сама країна з 2022 року бойкотує змагання CISM за участю Росії. У коментарі BILD представник департаменту Гібридних загроз Міноборони Литви заявив, що своєю участю у змаганнях РФ домагається міжнародного визнання на тлі санкцій.

"Незбагненно, що Німеччина та інші країни на третьому році війни все ще діють так, ніби агресивної війни Росії проти наших східних сусідів не існує", — заявив представник Литви.

У міноборони Німеччини у коментарі BILD заявили, що щойно фото стали загальнодоступними, тут же провели бесіду з відповідальними особами та винесли попередження німецьким військовим. Як заявив представник міноборони, їм дали чітко зрозуміти, що такі фото "неприйнятні". Але, попри це, згідно з дослідженням BILD, солдати Бундесверу взяли участь ще у двох заходах разом із росіянами: на 79-й генасамблеї CISM у травні 2024 року в Танзанії та чемпіонаті організації з баскетболу у червні в Сербії. BILD опублікувало відповідні фотографії.

Фото зі змагань у Сербії

У відповіді на запит BILD у міноборони сказали, що ще влітку розпочали перевірку участі німецьких солдатів у змаганнях разом із російськими та білоруськими військовими. У Міністерстві пообіцяли, що якщо факти підтвердяться, то участь буде "принципово скасовано".