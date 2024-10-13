BILD: Немецкие солдаты участвуют в соревнованиях с армией РФ. Минобороны проводит проверку

С начала 2024 года, по информации BILD, немецкие и российские военные трижды вместе участвовали в соревнованиях

Немецкий и российский солдаты (Фото: Минобороны РФ)

Международная военно-спортивная ассоциация CISM (Conseil International du Sport Militaire) замечена в организации соревнований с российскими военными. По информации BILD в ответ на официальный запрос, Минобороны Германии уже проводит проверку.

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В конце февраля 2024 года в Бангладеш прошли соревнования CISM по стрельбе из лука. На общем снимке участников видны и российские солдаты в военной форме – они стоят рядом с главой немецкой делегации подполковником Кристианом Лютцкендорфом.

В Литве раскритиковали позицию Германии, сама страна с 2022 года бойкотирует соревнования CISM с участием России. В комментарии BILD представитель департамента Гибридных угроз Минобороны Литвы заявил, что своим участием в соревнованиях РФ добивается международного признания на фоне санкций.

"Непостижимо, что Германия и другие страны на третьем году войны все еще действуют так, как будто агрессивной войны России против наших восточных соседей не существует", — заявил представитель Литвы.

В Минобороны Германии в комментарии BILD заявили, что как только фото стали общедоступными, то тут же провели беседу с ответственными лицами и вынесли предупреждение немецким военным. Как заявил представитель Минобороны, им дали ясно понять, что такие фото "неприемлемы". Но, несмотря на это, согласно исследованию BILD, солдаты Бундесвера приняли участие еще в двух мероприятиях вместе с россиянами: на 79 генассамблее CISM в мае 2024 года в Танзании и чемпионате организации по баскетболу в июне в Сербии. BILD опубликовало соответствующие фото.

Кадры из Танзании

Фото с соревнований в Сербии

В ответе на запрос BILD в Минобороны сказали, что еще летом начали проверку участия немецких солдат в соревнованиях вместе с российскими и белорусскими военными. В Министерстве пообещали, что если факты подтвердятся, то участие будет "принципиально отменено".