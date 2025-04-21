Біля Сахаліну зазнав аварії черговий російський танкер. ЦПД розповів про наслідки
У Росії сталася чергова аварія з нафтовим танкером, що призвела до розливу нафтопродуктів у Татарській протоці біля берегів Сахаліну. Через аварійність російського танкерного флоту зростають ризики екологічних катастроф у всьому світі. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони України.
Як зазначає ЦПД, інциденти з російськими нафтовими танкерами набули системного характеру, що створює серйозні ризики для екології по всьому світу.
Так, на початку 2025 року аварія із забрудненням моря сталася біля берегів Камчатки. До цього у грудні 2024 року два танкери затонули у Керченській протоці.
"Наслідки масштабної екологічної катастрофи після аварії у Керченській протоці російська влада не може подолати й досі", – зауважили у ЦПД.
На думку центру, катастрофи російських танкерів викликані неможливістю РФ забезпечити належне технічне обслуговування суден "в умовах величезних витрат на війну проти України та санкцій".
Як зазначили у ЦПД, попри спроби російської пропаганди применшити масштаб проблеми, ризики чергової екологічної катастрофи через аварійність російського танкерного флоту лише зростають.
- 15 грудня 2024 року російські пропагандисти повідомили, що танкер "Волгонефть 212" країни-агресорки зазнає лиха за вісім кілометрів від берега біля Керченської протоки. Згодом окупанти заявили, що почав тонути інший танкер – "Волгонефть 239".
- Внаслідок аварії двох російських танкерів "Волгонефть" поблизу Керченської протоки на узбережжі Краснодарського краю РФ виявили плями нафтопродуктів.