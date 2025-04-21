Біля Сахаліну зазнав аварії черговий російський танкер. ЦПД розповів про наслідки

РФ через витрати на війну не здатна на належне технічне обслуговування суден і загрожує екології у всьому світі, наголошує ЦПД

Російський танкер "Усть Луга" (Фото: OLE BERG-RUSTEN/EPA)

У Росії сталася чергова аварія з нафтовим танкером, що призвела до розливу нафтопродуктів у Татарській протоці біля берегів Сахаліну. Через аварійність російського танкерного флоту зростають ризики екологічних катастроф у всьому світі. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони України.

Як зазначає ЦПД, інциденти з російськими нафтовими танкерами набули системного характеру, що створює серйозні ризики для екології по всьому світу.

Так, на початку 2025 року аварія із забрудненням моря сталася біля берегів Камчатки. До цього у грудні 2024 року два танкери затонули у Керченській протоці.

"Наслідки масштабної екологічної катастрофи після аварії у Керченській протоці російська влада не може подолати й досі", – зауважили у ЦПД.

На думку центру, катастрофи російських танкерів викликані неможливістю РФ забезпечити належне технічне обслуговування суден "в умовах величезних витрат на війну проти України та санкцій".

Як зазначили у ЦПД, попри спроби російської пропаганди применшити масштаб проблеми, ризики чергової екологічної катастрофи через аварійність російського танкерного флоту лише зростають.