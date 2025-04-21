Возле Сахалина потерпел крушение еще один российский танкер. ЦПД рассказал про последствия

РФ из-за расходов на войну не способна на надлежащее техническое обслуживание судов и угрожает экологии по всему миру, отмечает ЦПД

Российский танкер "Усть Луга" (Фото: OLE BERG-RUSTEN/EPA)

В России произошла очередная авария с нефтяным танкером, приведшая к разливу нефтепродуктов в Татарском проливе у берегов Сахалина. Из-за аварийности российского танкерного флота возрастают риски экологических катастроф по всему миру. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

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Как отмечает ЦПД, инциденты с российскими нефтяными танкерами приобрели системный характер, что создает серьезные риски для экологии по всему миру.

Так, в начале 2025 года авария с загрязнением моря произошла у берегов Камчатки. До этого в декабре 2024 года два танкера затонули в Керченском проливе.

"Последствия масштабной экологической катастрофы после аварии в Керченском проливе российские власти не могут преодолеть до сих пор", – отметили в ЦПД.

По мнению центра, крушения российских танкеров вызваны невозможностью РФ обеспечить надлежащее техническое обслуживание судов "в условиях огромных расходов на войну против Украины и санкций".

Как отметили в ЦПД, несмотря на попытки российской пропаганды уменьшить масштаб проблемы, риски очередной экологической катастрофы из-за аварийности российского танкерного флота только растут.