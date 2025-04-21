Возле Сахалина потерпел крушение еще один российский танкер. ЦПД рассказал про последствия
В России произошла очередная авария с нефтяным танкером, приведшая к разливу нефтепродуктов в Татарском проливе у берегов Сахалина. Из-за аварийности российского танкерного флота возрастают риски экологических катастроф по всему миру. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.
Как отмечает ЦПД, инциденты с российскими нефтяными танкерами приобрели системный характер, что создает серьезные риски для экологии по всему миру.
Так, в начале 2025 года авария с загрязнением моря произошла у берегов Камчатки. До этого в декабре 2024 года два танкера затонули в Керченском проливе.
"Последствия масштабной экологической катастрофы после аварии в Керченском проливе российские власти не могут преодолеть до сих пор", – отметили в ЦПД.
По мнению центра, крушения российских танкеров вызваны невозможностью РФ обеспечить надлежащее техническое обслуживание судов "в условиях огромных расходов на войну против Украины и санкций".
Как отметили в ЦПД, несмотря на попытки российской пропаганды уменьшить масштаб проблемы, риски очередной экологической катастрофы из-за аварийности российского танкерного флота только растут.
- 15 декабря 2024 года российские пропагандисты сообщили, что танкер "Волгонефть 212" страны-агрессора терпит бедствие в восьми километрах от берега вблизи Керченского пролива. Впоследствии оккупанты заявили, что начал тонуть другой танкер – "Волгонефть 239".
- В результате аварии двух российских танкеров "Волгонефть" вблизи Керченского пролива на побережье Краснодарского края РФ обнаружили пятна нефтепродуктов.