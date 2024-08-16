Білий дім не став коментувати статтю WSJ про нібито підрив Україною Північних потоків

Джон Кірбі заявив, що не коментуватиме інформацію газети з цього приводу

Джон Кірбі (Фото: ЕРА/YURI GRIPAS)

У Білому домі вирішили не коментувати матеріал американської газети The Wall Street Journal про те, що підрив газопроводів "Північний потік" влаштували українські військові та бізнесмени. Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

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У Кірбі запитали, чи міг би він прокоментувати статтю, у якій йдеться, що українські високопосадовці нібито схвалили операцію з підриву газопроводів.

"Я не збираюся коментувати повідомлення The Wall Street Journal про це", – коротко сказав він.

Раніше WSJ з посиланням на обізнаних співрозмовників писала, що підрив газопроводів "Північний потік" у 2022 році влаштували українські бізнесмени та військові.

За даними журналістів, президент Володимир Зеленський спочатку нібито схвалив план, але згодом після втручання ЦРУ наказав припинити операцію. Водночас, як стверджували співрозмовники журналістів, тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів операцію, попри заборону Зеленського.

У вересні 2022 року на трасі газопроводів "Північний потік" сталися вибухи, після чого три з чотирьох ниток трубопроводу стали непридатними для експлуатації.

The New York Times з посиланням на джерела в американській розвідці повідомила, що диверсію на газопроводах у Балтійському морі провели нібито проукраїнські групи. Рада нацбезпеки США не підтвердила ці дані.

Президент Володимир Зеленський назвав цю версію смішною.

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