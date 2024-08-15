WSJ: Північні потоки підірвали українські бізнесмени та військові, Зеленський був проти

Була домовленість, що бізнесмени профінансують цей проєкт і допоможуть у його реалізації, оскільки армія не мала достатньо ресурсів

Вибух на Північних потоках у 2022 році (Фото: NBC News)

Американська газета The Wall Street Journal з посиланням на обізнаних співрозмовників пише, що підрив газопроводів "Північний потік" у 2022 році влаштували українські бізнесмени та військові. За даними журналістів, президент Володимир Зеленський спочатку нібито схвалив план, але згодом, після втручання ЦРУ, наказав припинити операцію.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

У матеріалі зазначається, що у травні 2022 року кілька впливових українських військових і бізнесменів зібралися на зустрічі, де було висунуто пропозицію знищити Північний потік. Була домовленість, що бізнесмени профінансують цей проєкт і допоможуть у його реалізації, оскільки армія не мала достатньо ресурсів.

Як зазначають учасники операції, з якими поспілкувалися журналісти, на її проведення знадобилося $300 000. Для виконання завдання орендували невелику яхту "Андромеда", на борту якої було шість осіб, зокрема підготовлені цивільні водолази. Серед них була жінка, що допомагала створити враження, ніби група вирушила на звичайний прогулянковий круїз.

"Я завжди сміюся, коли читаю в ЗМІ спекуляції про якусь величезну операцію із залученням спецслужб, підводних човнів, безпілотників і супутників. Все це народилося після ночі сильної пиятики й залізної рішучості горстки людей, які мали сміливість ризикувати своїм життям заради своєї країни", – сказав український офіцер, який брав участь в операції.

WSJ пише, що Зеленський спочатку нібито усно схвалив план, але коли ЦРУ дізналося про це і попросило його припинити операцію, він наказав її зупинити.

Однак тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який, за деякими даними, керував операцією, вирішив продовжити її реалізацію.

Для координації атаки він залучив найкращих офіцерів спеціальних операцій України, зокрема полковника Романа Червінського, який раніше служив у СБУ і мав досвід у проведенні ризикованих таємних місій проти Росії, йдеться у матеріалі.

За даними газети, Червінський і його група спочатку розглядали складніший план підриву трубопроводу, але відмовилися від нього через високу вартість і складність. Зрештою вони вирішили використовувати невеликий вітрильник і команду з шести осіб.

Шкіпером був досвідчений військовий офіцер, який взяв короткострокову відпустку, а решта членів екіпажу були досвідченими глибоководними водолазами. Командира не поінформували про цю місію.

Маючи тільки водолазне спорядження, навігацію, гідролокатор і карти морського дна, екіпаж вирушив у дорогу. Четверо водолазів працювали в парах у темряві крижаної води, закладаючи потужну вибухівку HMX, під'єднану до таймерів, згідно з даними, знайомими з німецьким розслідуванням.

Залужний, який зараз є послом України у Великій Британії, заявив у текстовому листуванні, що йому нічого не відомо про таку операцію, а будь-які припущення про протилежне є "простою провокацією". Він додав, що Збройні Сили України не уповноважені проводити закордонні місії, тому не брав у них участі.

У вересні 2022 року на трасі газопроводів "Північний потік" сталися вибухи, після чого три з чотирьох ниток трубопроводу стали непридатними для експлуатації.

The New York Times з посиланням на джерела в американській розвідці повідомила, що диверсію на газопроводах у Балтійському морі провели нібито проукраїнські групи. Рада нацбезпеки США не підтвердила ці дані.

Президент Володимир Зеленський назвав цю версію смішною.

Читайте також: Німеччина видала перший ордер на арешт за підрив Північних потоків. Підозрюваний – українець