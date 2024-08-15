WSJ: Северные потоки подорвали украинские бизнесмены и военные, Зеленский был против

Была договоренность, что бизнесмены профинансируют этот проект и помогут в его реализации, поскольку у армии не было достаточно ресурсов

Взрыв на Северных потоках в 2022 году (Фото: NBC News)

Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на знающих собеседников пишет, что подрыв газопроводов "Северный поток" в 2022 году устроили украинские бизнесмены и военные. По данным журналистов, президент Владимир Зеленский сначала якобы одобрил план, но впоследствии, после вмешательства ЦРУ, приказал прекратить операцию.

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В материале отмечается, что в мае 2022 года несколько влиятельных украинских военных и бизнесменов собрались на встрече, где было выдвинуто предложение уничтожить Северный поток. Была договоренность, что бизнесмены профинансируют этот проект и помогут в его реализации, поскольку у армии не было достаточно ресурсов.

Как отмечают участники операции, с которыми пообщались журналисты, на ее проведение понадобилось $300 000. Для выполнения задания арендовали небольшую яхту "Андромеда", на борту которой находились шесть человек, в том числе подготовленные гражданские водолазы. Среди них была женщина, которая помогала создать впечатление, что группа отправилась на обычный прогулочный круиз.

"Я всегда смеюсь, когда читаю в СМИ спекуляции о какой-то огромной операции с привлечением спецслужб, подводных лодок, беспилотников и спутников. Все это родилось после ночи сильной попойки и железной решимости горстки людей, которые имели смелость рисковать своей жизнью ради своей страны", — сказал украинский офицер, участвовавший в операции.

WSJ пишет, что Зеленский сначала якобы устно одобрил план, но когда ЦРУ узнало об этом и попросило его прекратить операцию, он приказал ее остановить.

Однако тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, по некоторым данным, руководивший операцией, решил продолжить ее реализацию.

Для координации атаки он привлек лучших офицеров специальных операций Украины, в том числе полковника Романа Червинского, ранее служившего в СБУ и имеющего опыт проведения рискованных тайных миссий против России, говорится в материале.

По данным газеты, Червинский и его группа сначала рассматривали более сложный план подрыва трубопровода, но отказались от него из-за высокой стоимости и сложности. В конце концов они решили использовать небольшой парусник и команду из шести человек.

Шкипером был опытный военный офицер, взявший краткосрочный отпуск, а остальные члены экипажа были опытными глубоководными водолазами. Командира не проинформировали об этой миссии.

Имея только водолазное снаряжение, навигацию, гидролокатор и карты морского дна, экипаж отправился в путь. Четверо водолазов работали в парах в темноте ледяной воды, закладывая мощную взрывчатку HMX, подключенную к таймерам, согласно данным, знакомым с немецким расследованием.

Залужный, который сейчас является послом Украины в Великобритании, заявил в текстовой переписке, что ему ничего не известно о такой операции, а любые предположения о противоположном являются "простой провокацией". Он добавил, что Вооруженные Силы Украины не уполномочены проводить зарубежные миссии, поэтому не участвовал в них.

В сентябре 2022 года на трассе газопроводов "Северный поток" произошли взрывы, после чего три из четырех нитей трубопровода стали непригодными для эксплуатации.

The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке сообщила, что диверсию на газопроводах в Балтийском море провели якобы проукраинские группы. Совет нацбезопасности США не подтвердил эти данные.

Президент Владимир Зеленский назвал эту версию смешной.

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