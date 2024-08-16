Белый дом не стал комментировать статью WSJ о якобы подрыве Украиной Северных потоков

Джон Кирби заявил, что не будет комментировать информацию газеты по этому поводу

Джон Кирби (Фото: ЕРА/YURI GRIPAS)

В Белом доме решили не комментировать материал американской газеты The Wall Street Journal о том, что взрыв газопроводов "Северный поток" устроили украинские военные и бизнесмены. Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

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У Кирби спросили, может ли он прокомментировать статью, в которой говорится, что украинские чиновники якобы одобрили операцию по подрыву газопроводов.

"Я не собираюсь комментировать сообщение The Wall Street Journal об этом", – коротко сказал он.

Ранее WSJ со ссылкой на осведомленных собеседников писала, что подрыв газопроводов "Северный поток" в 2022 году устроили украинские бизнесмены и военные.

По данным журналистов, президент Владимир Зеленский сначала якобы одобрил план, но после вмешательства ЦРУ приказал прекратить операцию. В то же время, как утверждали собеседники журналистов, тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел операцию, несмотря на запрет Зеленского.

В сентябре 2022 года на трассе газопроводов "Северный поток" произошли взрывы, после чего три из четырех нитей трубопровода оказались непригодными для эксплуатации.

The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке сообщила, что диверсию на газопроводах в Балтийском море провели якобы проукраинские группы. Совет нацбезопасности США не подтвердил эти данные.

Президент Владимир Зеленский назвал эту версию смешной.

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