Держсекретар США відвідає Китай, можлива зустріч із Сі Цзіньпіном – AP

Державний секретар США Ентоні Блінкен планує вирушити до Китаю наступного тижня. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на анонімні джерела серед американських чиновників.

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Зазначається, що візит відбудеться тому, що адміністрація президента США Джо Байдена намагається покращити міждержавні зв’язки, котрі досягли "нового мінімуму" у лютому.

Тоді США повідомили, що над державою був збитий китайський розвідувальний аеростат.

Блінкен очікує відвідати Пекін 18 червня для зустрічей із високопосадовцями Китаю, зокрема, з очільником МЗС Цінь Ганом та, можливо, главою держави Сі Цзіньпіном, кажуть джерела видання.

Візит, про який домовилися Сі Цзіньпін і Байден під час саміту G20 в Індонезії у 2022 році, спочатку планувався на лютий, але був відкладений після інциденту з аеростатом.

Китай наполягає, що аеростат був погодною повітряною кулею, яка збилася з курсу, зауважує AP.

Видання пише, що після цього контакти між США та Китаєм були рідкісними, тому що між державами зросла напруга через "поведінку КНР у Південно-Китайському морі, агресивні дії щодо Тайваню та підтримку війни Росії проти України".

Джерела видання говорили на умовах анонімності, оскільки Держдепартамент США та міністерство закордонних справ Китаю ще не підтвердили поїздку.

ДОВІДКА. Китай заявляє про свою "нейтральну" позицію щодо війни Росії проти України, яку Пекін називає "українською кризою". КНР неодноразово повторювала кліше російської пропаганди про те, що РФ на війну "спровокували" НАТО та США, а також не засуджувала війну, яку Москва веде для знищення українського народу. Однак водночас заявляла про відданість принципу територіальної цілісності та непорушності встановлених кордонів. Китайські офіційні особи регулярно закликають до переговорів та кажуть, що вони "за мир у всьому світі".

4 лютого 2023 року у США повідомили, що збили китайський аеростат-розвідник.

10 лютого Сполучені Штати заявили, що збитий аеростат був обладнаний для перехоплення даних розвідки.

2 червня видання Financial Times повідомило, що директор ЦРУ нібито таємно відвідав Китай минулого місяця, щоб "розморозити" відносини між державами.

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