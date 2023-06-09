Блинкен посетит Китай, возможна встреча с Си Цзиньпином – AP

Государственный секретарь США Энтони Блинкен планирует отправиться в Китай на следующей неделе. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на анонимные источники среди американских чиновников.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отмечается, что визит состоится потому, что администрация президента США Джо Байдена пытается улучшить межгосударственные связи, достигшие "нового минимума" в феврале.

Тогда США сообщили, что над государством был сбит китайский разведывательный аэростат.

Блинкен ожидает посетить Пекин 18 июня для встреч с чиновниками Китая, в частности, с главой МИД Цинь Ганом и, возможно, главой государства Си Цзиньпином, говорят источники издания.

Визит, о котором договорились Си Цзиньпин и Байден во время саммита G20 в Индонезии в 2022 году, первоначально планировался на февраль, но был отложен после инцидента с аэростатом.

Китай настаивает, что аэростат был сбившимся с курса погодным воздушным шаром, отмечает AP.

Издание пишет, что после этого контакты между США и Китаем были редкими, потому что между государствами возросло напряжение из-за "поведения КНР в Южно-Китайском море, агрессивных действий по Тайваню и поддержки войны России против Украины".

Источники издания говорили на условиях анонимности, поскольку Госдепартамент США и министерство иностранных дел Китая еще не подтвердили поездку.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну спровоцировали НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

4 февраля 2023 года в США сообщили, что сбили китайский аэростат-разведчик.

10 февраля Соединенные Штаты заявили, что сбитый аэростат был оборудован для перехвата данных разведки.

2 июня издание Financial Times сообщило, что директор ЦРУ якобы тайно посетил Китай в прошлом месяце, чтобы "разморозить" отношения между государствами.

Читайте также: Байден заявил, что встретится с Си Цзиньпином "рано или поздно"



Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.