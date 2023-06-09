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Блинкен посетит Китай, возможна встреча с Си Цзиньпином – AP

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 21:40
Блинкен посетит Китай, возможна встреча с Си Цзиньпином – AP - Фото
Энтони Блинкен (Фото: EPA)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен планирует отправиться в Китай на следующей неделе. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на анонимные источники среди американских чиновников.

Отмечается, что визит состоится потому, что администрация президента США Джо Байдена пытается улучшить межгосударственные связи, достигшие "нового минимума" в феврале.

Тогда США сообщили, что над государством был сбит китайский разведывательный аэростат.

Блинкен ожидает посетить Пекин 18 июня для встреч с чиновниками Китая, в частности, с главой МИД Цинь Ганом и, возможно, главой государства Си Цзиньпином, говорят источники издания.

Визит, о котором договорились Си Цзиньпин и Байден во время саммита G20 в Индонезии в 2022 году, первоначально планировался на февраль, но был отложен после инцидента с аэростатом.

Китай настаивает, что аэростат был сбившимся с курса погодным воздушным шаром, отмечает AP.

Издание пишет, что после этого контакты между США и Китаем были редкими, потому что между государствами возросло напряжение из-за "поведения КНР в Южно-Китайском море, агрессивных действий по Тайваню и поддержки войны России против Украины".

Источники издания говорили на условиях анонимности, поскольку Госдепартамент США и министерство иностранных дел Китая еще не подтвердили поездку.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну спровоцировали НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".
  • 4 февраля 2023 года в США сообщили, что сбили китайский аэростат-разведчик.
  • 10 февраля Соединенные Штаты заявили, что сбитый аэростат был оборудован для перехвата данных разведки.
  • 2 июня издание Financial Times сообщило, что директор ЦРУ якобы тайно посетил Китай в прошлом месяце, чтобы "разморозить" отношения между государствами.

Читайте также: Байден заявил, что встретится с Си Цзиньпином "рано или поздно"

Артём Джерипа
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КитайСШАдипломатияЭнтони Блинкенаэростат
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