Bloomberg: Париж та Берлін скептичні щодо плану обійти угорське вето на допомогу Україні

Франція та Німеччина висловили занепокоєння щодо можливого створення прецеденту, який може підірвати функціонування Європейського фонду миру

Емманюель Макрон та Олаф Шольц (Фото: ЕРА/Hannibal Hanschke)

Франція та Німеччина відмовилися підтримати ініціативу, спрямовану на обхід вето Угорщини, яка блокує виділення понад 6 млрд євро допомоги Україні. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Європейська служба зовнішніх дій пропонувала дозволити країнам-членам ЄС здійснювати добровільні внески до Європейського фонду миру. Це дозволило б у майбутньому спрямовувати кошти на допомогу за рішенням окремих держав без необхідності одностайної підтримки всіх країн ЄС.

Однак, як повідомили джерела агентства, деякі держави, зокрема Франція та Німеччина, висловили занепокоєння щодо можливого створення прецеденту, який може підірвати функціонування ЄФМ як інструменту зовнішньої політики.

Крім того, у деяких країнах добровільні внески можуть вимагати схвалення національних парламентів, що ускладнить процес. Також неясно, яку підтримку в ЄС отримають ці пропозиції.