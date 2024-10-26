Bloomberg: Париж та Берлін скептичні щодо плану обійти угорське вето на допомогу Україні
Франція та Німеччина відмовилися підтримати ініціативу, спрямовану на обхід вето Угорщини, яка блокує виділення понад 6 млрд євро допомоги Україні. Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Європейська служба зовнішніх дій пропонувала дозволити країнам-членам ЄС здійснювати добровільні внески до Європейського фонду миру. Це дозволило б у майбутньому спрямовувати кошти на допомогу за рішенням окремих держав без необхідності одностайної підтримки всіх країн ЄС.
Однак, як повідомили джерела агентства, деякі держави, зокрема Франція та Німеччина, висловили занепокоєння щодо можливого створення прецеденту, який може підірвати функціонування ЄФМ як інструменту зовнішньої політики.
Крім того, у деяких країнах добровільні внески можуть вимагати схвалення національних парламентів, що ускладнить процес. Також неясно, яку підтримку в ЄС отримають ці пропозиції.
- 9 жовтня Рада Європейського Союзу схвалила пакет фінансової позики Україні на суму до 35 млрд євро, що є частиною зобов'язань блоку у виконанні відповідного рішення G7 щодо заморожених російських активів. Про це йдеться у заяві Ради ЄС.
- Угорщина затримає ухвалення Євросоюзом ключового рішення, необхідного для виділення Україні грошей за механізмом, погодженим Великою сімкою.
- На саміті Євросоюзу 17 жовтня Угорщина заблокувала ключове рішення для кредиту G7 Україні. Прем'єр-міністр Віктор Орбан, як і анонсував його уряд, не дозволив збільшити строк заморожування російських активів з шести місяців до трьох років.