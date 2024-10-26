Bloomberg: Париж и Берлин скептичны к плану обойти венгерское вето на помощь Украине
Франция и Германия отказались поддержать инициативу, направленную на обход вето Венгрии, блокирующую выделение более 6 млрд евро помощи Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Европейская служба внешних действий предлагала разрешить странам-членам ЕС осуществлять добровольные взносы в Европейский фонд мира. Это позволило бы в будущем направлять средства в помощь по решению отдельных государств без необходимости единодушной поддержки всех стран ЕС.
Однако, как сообщили источники агентства, некоторые государства, в том числе Франция и Германия, выразили обеспокоенность по поводу возможного создания прецедента, который может подорвать функционирование ЕФМ как инструмента внешней политики.
Кроме того, в некоторых странах добровольные взносы могут потребовать одобрения национальных парламентов, что усложнит процесс. Также неясно, какую поддержку в ЕС получат эти предложения.
- 9 октября Совет Европейского Союза одобрил пакет финансового займа Украине на сумму до 35 млрд евро, что является частью обязательств блока по выполнению соответствующего решения G7 по замороженным российским активам. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
- Венгрия задержит принятие Евросоюзом ключевого решения, необходимого для выделения Украине денег по механизму, согласованному Большой семеркой.
- На саммите Евросоюза 17 октября Венгрия заблокировала ключевое решение по кредиту G7 Украине. Премьер-министр Виктор Орбан, как и анонсировало его правительство, не позволил увеличить срок замораживания российских активов с шести месяцев до трех лет.