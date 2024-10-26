Bloomberg: Париж и Берлин скептичны к плану обойти венгерское вето на помощь Украине

Франция и Германия выразили обеспокоенность по поводу возможного создания прецедента, который может подорвать функционирование Европейского фонда мира

Эммануэль Макрон и Олаф Шольц (Фото: ЕРА/Hannibal Hanschke)

Франция и Германия отказались поддержать инициативу, направленную на обход вето Венгрии, блокирующую выделение более 6 млрд евро помощи Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Европейская служба внешних действий предлагала разрешить странам-членам ЕС осуществлять добровольные взносы в Европейский фонд мира. Это позволило бы в будущем направлять средства в помощь по решению отдельных государств без необходимости единодушной поддержки всех стран ЕС.

Однако, как сообщили источники агентства, некоторые государства, в том числе Франция и Германия, выразили обеспокоенность по поводу возможного создания прецедента, который может подорвать функционирование ЕФМ как инструмента внешней политики.

Кроме того, в некоторых странах добровольные взносы могут потребовать одобрения национальных парламентов, что усложнит процесс. Также неясно, какую поддержку в ЕС получат эти предложения.