Боєць Нацгвардії загинув у тилу, у в/ч повідомили про самогубство. Проводиться розслідування

У військовій частині №3036 Нацгвардії у Новомосковському районі Дніпропетровської області помер контрактник Богдан Говорухін. Його сестра Марина Говорухіна у Facebook написала, що родичам загиблого повідомили про нібито скоєння самогубства, водночас близькі Говорухіна стверджують, що на тілі чоловіка були сліди від побоїв. У пресслужбі Нацгвардії заявили LIGA.net, що у військовій частині проводиться службове розслідування.

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За словами сестри загиблого, Говорухін мав приїхати у відпустку до Кропивницького, проте за шість днів до цього батькам чоловіка повідомили, що він начебто "вбив сам себе".

"У телефонному спілкуванні батькові командир сказав, що не відомо, що точно відбулося, і потрібна експертиза. Проте тіло доставили в Кропивницький вже наступного дня. Без висновку експертизи. Був лише висновок про причину смерті "самостріл", – написала Марина Говорухіна.

Жінка стверджує, що у її брата був зламаний ніс та вуха, були синці на обличчі та руці. За словами Говорухіної, у батьків нацгвардійця є фото, що підтверджують це.

Журналістці LIGA.net у пресслужбі Нацгвардії повідомили, що ця подія знаходиться "на особливому контролі командування військової частини та Центрального територіального управління НГУ".

Відомості за фактом цієї події внесені до ЄРДР, також для встановлення всіх фактів та обставин цього випадку слідчі органи Національної поліції здійснюють досудове розслідування, додали у пресслужбі.

"Також, у військовій частині №3036 проводиться службове розслідування. А в Центральному територіальному управлінні проводиться спеціальне розслідування для встановлення всіх обставин", – йдеться у повідомленні.

LIGA.net також звернулася до родичів потерпілого з проханням надати додаткову інформацію та фото. На момент публікації новини відповідь не була отримана.

27 січня 2022 року солдат-строковик Артемій Рябчук розстріляв людей на Південмаші й втік зі зброєю. Загинули четверо військових та цивільна жінка, ще п'ятеро людей було поранено, троє з них – у тяжкому стані.

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