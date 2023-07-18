Боец Нацгвардии погиб в тылу, в в/ч заявили о самоубийстве. Проводится расследование

В воинской части №3036 Нацгвардии в Новомосковском районе Днепропетровской области умер контрактник Богдан Говорухин. Его сестра Марина Говорухина в Facebook написала, что родственникам погибшего сообщили о якобы самоубийстве, в то же время близкие Говорухина утверждают, что на теле мужчины были следы от побоев. В пресс-службе Нацгвардии заявили LIGA.net, что в воинской части проводится служебное расследование.

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По словам сестры погибшего, Говорухин должен был приехать в отпуск в Кропивницкий, однако за шесть дней до этого родителям мужчины сообщили, что он якобы "убил сам себя".

"В телефонном общении отцу командир сказал, что не известно, что точно произошло, и нужна экспертиза. Однако тело доставили в Кропивницкий уже на следующий день. Без заключения экспертизы. Был лишь вывод о причине смерти "самострел", – написала Марина Говорухина.

Женщина утверждает, что у ее брата был сломан нос и уши, были синяки на лице и руке. По словам Говорухиной, у родителей нацгвардейца есть подтверждающие это фото.

Журналистке LIGA.net в пресс-службе Нацгвардии сообщили, что данное событие находится "на особом контроле командования воинской части и Центрального территориального управления НГУ".

Сведения по факту данного события внесены в ЕРДР, также для установления всех фактов и обстоятельств этого случая следственные органы Национальной полиции осуществляют досудебное расследование, добавили в пресс-службе.

"Также в воинской части №3036 проводится служебное расследование. А в Центральном территориальном управлении проводится специальное расследование для установления всех обстоятельств", – говорится в сообщении.

LIGA.net также обратилась к родственникам потерпевшего с просьбой предоставить дополнительную информацию и фото. На момент публикации новости ответ не был получен.

27 января 2022 года солдат-срочник Артемий Рябчук расстрелял людей на Южмаше и скрылся с оружием. Погибли четверо военных и гражданская женщина, еще пять человек были ранены, три из них – в тяжелом состоянии.

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