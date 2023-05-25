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Борис Джонсон: Спочатку Україна переможе, а потім розпочнуться переговори

Этот материал также доступен на русском
25.05.2023, 16:36
Борис Джонсон: Спочатку Україна переможе, а потім розпочнуться переговори - Фото
Борис Джонсон (Фото - EPA)

Хоча кажуть, що війна Росії проти України може закінчитися лише переговорами, але започаткувати будь-які переговори має перемога України. Про це заявив колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон у відеозверненні до Київського безпекового форуму.

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"Дуже багато хто зараз говорить, що війна, яку розпочав Путін, може закінчитися тільки переговорами. Я відповідаю: мабуть, так, але перед початком будь-яких переговорів ця війна може закінчитися – і має закінчитися – і буде закінчена, – перемогою народу України, вигнанням путінських військ та повною катастрофою його варварської спроби захопити територію України", – сказав Джонсон.

Він також додав, що Захід має зробити все, щоб допомогти народу України якнайшвидше досягти такого результату, і немає жодних зрозумілих причин відкладати таку допомогу.

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Сергій Бережний
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