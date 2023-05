Борис Джонсон: Сначала Украина победит, а потом начнутся переговоры

Хотя говорят, что война России против Украины может закончиться только переговорами, но начало любым переговорам должна положить победа Украины. Об этом заявил бывший премьер Великобритании Борис Джонсон в видеообращении к Киевскому форуму по безопасности.

"Очень многие сейчас говорят, что война, которую начал Путин, может закончиться только переговорами. Я отвечаю: очень может быть, но перед началом любых переговоров эта война может закончиться – и должна закончиться – и будет закончена, – победой народа Украины, изгнанием путинских войск и полным крушением его варварской попытки захватить территорию Украины", – сказал Джонсон.

Он также добавил, что Запад должен сделать все, чтобы помочь народу Украины как можно скорее добиться такого результата, и нет никаких вразумительных причин откладывать такую помощь.

I'm sorry I can't be there in person with you all at #KSF2023 today.



This war will end with the victory of the Ukrainian people.#slavaukrainipic.twitter.com/Gq3pjBVcO1