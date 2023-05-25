Борис Джонсон: Сначала Украина победит, а потом начнутся переговоры
Хотя говорят, что война России против Украины может закончиться только переговорами, но начало любым переговорам должна положить победа Украины. Об этом заявил бывший премьер Великобритании Борис Джонсон в видеообращении к Киевскому форуму по безопасности.
"Очень многие сейчас говорят, что война, которую начал Путин, может закончиться только переговорами. Я отвечаю: очень может быть, но перед началом любых переговоров эта война может закончиться – и должна закончиться – и будет закончена, – победой народа Украины, изгнанием путинских войск и полным крушением его варварской попытки захватить территорию Украины", – сказал Джонсон.
Он также добавил, что Запад должен сделать все, чтобы помочь народу Украины как можно скорее добиться такого результата, и нет никаких вразумительных причин откладывать такую помощь.
I'm sorry I can't be there in person with you all at #KSF2023 today.— Boris Johnson (@BorisJohnson) May 25, 2023
This war will end with the victory of the Ukrainian people.#slavaukrainipic.twitter.com/Gq3pjBVcO1
- Джонсон заявил, что не против стать новым генсеком НАТО.
- По словам экс-премьера Британии, безопасность его страны окажется под угрозой, если Украина не сможет выстоять перед российской агрессией. Он призвал дать ВСУ истребители.
- Джонсон считает, что не стоит зацикливаться на том, что будет с РФ после победы Украины в войне, и не имеет значения, развалится ли она.
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