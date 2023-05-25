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Борис Джонсон: Сначала Украина победит, а потом начнутся переговоры

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2023, 16:36
Борис Джонсон: Сначала Украина победит, а потом начнутся переговоры - Фото
Борис Джонсон (Фото - EPA)

Хотя говорят, что война России против Украины может закончиться только переговорами, но начало любым переговорам должна положить победа Украины. Об этом заявил бывший премьер Великобритании Борис Джонсон в видеообращении к Киевскому форуму по безопасности.

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"Очень многие сейчас говорят, что война, которую начал Путин, может закончиться только переговорами. Я отвечаю: очень может быть, но перед началом любых переговоров эта война может закончиться – и должна закончиться – и будет закончена, – победой народа Украины, изгнанием путинских войск и полным крушением его варварской попытки захватить территорию Украины", – сказал Джонсон. 

Он также добавил, что Запад должен сделать все, чтобы помочь народу Украины как можно скорее добиться такого результата, и нет никаких вразумительных причин откладывать такую помощь.   

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Сергей Бережной
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