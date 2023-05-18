Буданов був на зустрічі з посланцем Сі Цзіньпіна. Розповів йому про втрати Росії та фронт
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов був на зустрічі з посланцем Китаю з "врегулювання" війни Лі Хуейєм. Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.
На переговорах Буданов поінформував делегацію КНР про ситуацію на фронті та втрати російських окупантів.
Також представникам Пекіна розповіли про нещодавні масовані ракетні атаки Росії на об'єкти цивільної інфраструктури та жертви серед мирних жителів.
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на зустрічі з Лі сказав йому, що Україна не прийме жодних пропозицій, які передбачають втрату територій чи заморожування конфлікту.
Нещодавно Київ і Пекін повідомили про переговори Володимира Зеленського і Сі Цзіньпіна — український лідер заявив, що у них була "тривала" та "змістовна" розмова.
- Глава держави пояснив Сі, чому Китай не повинен давати зброю Росії: Це продовжує війну.
- Зеленський у день розмови із Сі призначив посла у Китаї. Місце було вільним із 2021 року.
- Він сказав Сі Цзіньпіну, що Україна звільнить Крим і всі землі, та нагадав про "єдиний Китай".
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