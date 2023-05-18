Буданов був на зустрічі з посланцем Сі Цзіньпіна. Розповів йому про втрати Росії та фронт

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов був на зустрічі з посланцем Китаю з "врегулювання" війни Лі Хуейєм. Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

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На переговорах Буданов поінформував делегацію КНР про ситуацію на фронті та втрати російських окупантів.

Також представникам Пекіна розповіли про нещодавні масовані ракетні атаки Росії на об'єкти цивільної інфраструктури та жертви серед мирних жителів.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на зустрічі з Лі сказав йому, що Україна не прийме жодних пропозицій, які передбачають втрату територій чи заморожування конфлікту.

ДОВІДКА. Китай заявляє про свою "нейтральну" позицію щодо війни Росії проти України, яку Пекін називає "українською кризою". КНР неодноразово повторювала кліше російської пропаганди про те, що РФ на війну "спровокували" НАТО та США, а також не засуджувала війну, яку Москва веде для знищення українського народу. Однак водночас заявляла про відданість принципу територіальної цілісності та непорушності встановлених кордонів. Китайські офіційні особи регулярно закликають до переговорів та кажуть, що вони "за мир у всьому світі".

Нещодавно Київ і Пекін повідомили про переговори Володимира Зеленського і Сі Цзіньпіна — український лідер заявив, що у них була "тривала" та "змістовна" розмова.

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