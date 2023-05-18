Буданов был на встрече с посланником Си Цзиньпина. Рассказал ему о потерях России и фронте
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов был на встрече с посланником Китая по "урегулированию" войны Ли Хуэйем. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
На переговорах Буданов проинформировал делегацию КНР о ситуации на фронте и потерях российских оккупантов.
Также представителям Пекина рассказали о недавних массированных ракетных атаках России на объекты гражданской инфраструктуры и жертвы среди мирных жителей.
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на встрече с Ли сказал ему, что Украина не примет никаких предложений, которые предусматривают потерю территорий или замораживание конфликта.
Недавно Киев и Пекин сообщили о переговорах Владимира Зеленского и Си Цзиньпина – украинский лидер заявил, что у них был "продолжительный" и "содержательный" разговор.
Глава государства объяснил Си, почему Китай не должен давать оружие России: Это продлевает войну.
Зеленский в день разговора с Си назначил посла в Китае. Место было свободным с 2021 года.
- Он сказал Си Цзиньпину, что Украина освободит Крым и все земли, и напомнил о "едином Китае".
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