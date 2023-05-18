Буданов был на встрече с посланником Си Цзиньпина. Рассказал ему о потерях России и фронте

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов был на встрече с посланником Китая по "урегулированию" войны Ли Хуэйем. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

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На переговорах Буданов проинформировал делегацию КНР о ситуации на фронте и потерях российских оккупантов.

Также представителям Пекина рассказали о недавних массированных ракетных атаках России на объекты гражданской инфраструктуры и жертвы среди мирных жителей.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на встрече с Ли сказал ему, что Украина не примет никаких предложений, которые предусматривают потерю территорий или замораживание конфликта.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции относительно войны России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Недавно Киев и Пекин сообщили о переговорах Владимира Зеленского и Си Цзиньпина – украинский лидер заявил, что у них был "продолжительный" и "содержательный" разговор.

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